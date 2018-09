05:55 Uhr

Das Glück „erarbeitet“ Lokalsport

Für den SV Feldheim läuft derzeit alles nach Plan. Doch nun stehen die Wochen der Wahrheit an. Der SV Mauren glänzt mit einem 11:0-Sieg – ein Torjäger verrät das Erfolgsgeheimnis.

Von Fabian Kapfer und Stephanie Anton

Niederschönenfeld-Feldheim Beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga Ost geht es Feldheims Trainer André Fuchs „sehr gut“ wie er sagt. Platz vier steht zu Buche und das, obwohl der SVF sich in der vergangenen Saison als Aufsteiger eher schwer tat und mit Ach und Krach die Klasse hielt. Vor allem die Punkteausbeute von 13 Zählern in sieben Spielen freut den 31-Jährigen. „Alles läuft nach Plan aber wir dürfen jetzt nicht abheben“, mahnt er und erklärt weiter: „Die Punkte aus den vergangenen Spielen gegen Langenmosen und Alsmoos-Petersdorf waren Zusatzpunkte. Die wichtigen Spiele kommen in zwei Wochen.“

Damit meint er die Partien gegen Burgheim, Pöttmes und Lechhausen. Am kommenden Sonntag empfängt der SV Feldheim Griesbeckerzell, den aktuell Zweitplatzierten. Danach geht es gegen den Tabellendritten Burgheim (ebenfalls 13 Zähler), wo die Mannschaft von Fuchs punkten will. „Burgheim hat ein gutes Team, ist aber Aufsteiger und es ist ein Derby. Wir spielen da auf Augenhöhe“, sagt er. Den TSV Pöttmes hatte Fuchs vor Saisonbeginn noch als Favorit auf dem Plan, jetzt sieht die Sache anders aus. „Auf dem Papier war Pöttmes Favorit aber es muss wohl viel Unruhe im Verein geben, dazu noch viele Verletzte. Sie spielen eine nicht so gute Saison, das überrascht alle. Wir müssen schauen da zu punkten“, so der Trainer.

Im Gegenzug dürften wohl nicht viele den SV Feldheim vor Saisonbeginn auf der Rechnung gehabt haben, doch nun lieferte das Team bereits den dritten Sieg in Folge ab. Dabei war die Mannschaft gar nicht so gut in die Saison gestartet. Nach dem Auftaktsieg gegen Aichach folgten zwei Niederlagen. Für Fuchs ein wichtiger Weckruf für seine Mannschaft: „In Aichach hatten wir gewonnen, aber unverdient, denn Aichach war besser. Das hat uns gar nicht gutgetan. Die Spiele gegen den TSV Friedberg und den BC Rinnenthal (1:4, 0:5, die Redaktion) waren eine Katastrophe, keine Laufbereitschaft und keine Aggressivität waren zu sehen. Im Training haben wir die Zügel dann angezogen und jetzt steht eine andere Mannschaft auf dem Platz.“ Sein Team komme über Einsatz, Zweikampfstärke und Lauffreude. „Wenn das alles da ist, sind wir schwer zu schlagen“, sagt Fuchs stolz.

Im Training sei viel mehr Zug zu beobachten und das bringe seine Mannschaft auch auf den Platz. „Ein Lob“ spreche er deshalb seinen Spielern gerne aus. Die Veränderung zum Saisonbeginn sei auch im vergangenen Spiel gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf zu sehen gewesen, das Feldheim mit 2:1 gewann. Zwar habe seine Elf auch an der ein oder anderen Stelle etwas Glück gehabt, doch sagt André Fuchs auch: „Wir haben uns das Glück erarbeitet!“

Respekt bei SV Mauren vor Konkurrent Athletik Nördlingen

Mit einem beeindruckend hohen Ergebnis konnte der SV Mauren in seinem Heimspiel gegen den FC Nordries auf sich aufmerksam machen. Einen 11:0-Heimsieg feierte der SVM am Ende – die Gefühlswelten der beiden Mannschaften dürften nach Abpfiff deutlich auseinander gelegen haben. Während Nordries nach dem Debakel die rote Laterne in der B-Klasse Nord übernimmt, bleibt der SV Mauren am Tabellenführer Athletik Nördlingen dran – punktgleich.

Zwei Stützen des Erfolgs sind die Stürmer Florian Moll und Manuel Schreitmüller, die die Gäste am vergangenen Sonntag regelrecht überforderten. Moll glänzte gegen Nordries mit einem Hattrick und einem Assist, Schreitmüller mit einem Dreierpack und fünf Torvorlagen. „Unsere Mannschaft ist so aufgetreten, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind eine junge Truppe, wir kennen uns gut und wissen wie wir miteinander spielen müssen“, erklärt Moll. Der Respekt vor dem Konkurrenten aus Nördlingen ist aber dennoch groß. „Bei uns wissen alle, dass Athletik richtig stark ist. Die machen das richtig gut“, so der Stürmer weiter. Trotzdem wird der Sportverein in seiner aktuellen Form schwer von der Konkurrenz zu stoppen sein. Am nächsten Sonntag wartet der FSV Utzwingen auf den Zweitplatzierten.

Themen Folgen