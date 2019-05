vor 20 Min.

Daumen hoch für einen starken Auftritt

Theresa Wild wird bei der Challenge Heilbronn Deutsche Meisterin über die Mitteldistanz in ihrer Altersklasse. Wolfgang und Carola Wild schaffen ein besonderes Kunststück

Bereits zum zehnten Mal hat die Challenge Heilbronn stattgefunden. In diesem Jahr wurde in deren Rahmen auch die Deutsche Meisterschaft über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 85 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen) ausgetragen. Mit dabei waren auch die Athleten der LG Warching, Theresa Wild, Florian Griesbach sowie Wolfgang und Carola Wild. Für die knapp 2300 Starter herrschten gute Bedingungen. Das Wetter war warm, die Strecken optimal vorbereitet und sowohl in der Stadt als auch entlang der Radstrecke jubelten tausende Zuschauer und Fans den Triathleten zu.

Die Wassertemperatur war in der Woche vor dem Rennen nur knapp über der Grenze von 14˚C, die nötig sind, damit ein Schwimmen überhaupt möglich ist. Der Wettergott meinte es jedoch gut mit den Triathleten. Denn die Wassertemperatur des Neckars stieg bis zum Rennmorgen auf 15,5˚C, das bedeutete zwar Neopren-Pflicht für alle Athleten, aber eben auch die Durchführung eines regulären Triathlons.

Gestartet wurde im „Rolling Wave“-Startmodus ab 8.30 Uhr. Das heißt, die Teilnehmer wurden anhand ihrer geschätzten Schwimmzeit in Gruppen eingeteilt, die nacheinander zu festgelegten Zeiten ins Wasser gingen. Geschwommen wurde im Neckar, welcher Mitten durch die Stadt Heilbronn fließt.

Als Erster kam Florian Griesbach (35:05 Minuten) aus dem Wasser, dicht gefolgt von Theresa Wild (35:06), Wolfgang Wild (38:26) und Carola Wild (41:44). Anschließend folgte der Gang in die womöglich längste Wechselzone der Welt mit einer Länge von rund einem Kilometer.

Die 85 Kilometer lange und selektive Radstrecke mit 1043 Höhenmetern führte durch viele kleine Dörfer, hatte zahlreiche Anstiege sowie technisch anspruchsvolle Abfahrten und ging mitten durch Weinberge. Der Rückweg erfolgte auf einer extra gesperrten Bundesstraße. Florian Griesbach (2:38:36 Stunden) konnte seine gezeigten Trainingsleistungen gut umsetzen und fuhr ein kontrolliertes Tempo. Theresa Wild, welche aufgrund des kalten Wassers erst auf Betriebstemperatur kommen musste, fand einen guten runden Tritt und erreichte die zweite Wechselzone nach 2:41:10 Stunden. Wolfgang Wild benötigte 2:56:42 Stunden und erreichte nach Carola Wild (2:47:44) die zweite Wechselzone.

Den abschließenden Halbmarathon – die Lieblingsdisziplin von Florian Griesbach und Theresa Wild – führte dreimal mit je sieben Kilometern durch die Heilbronner Innenstadt. Beide schlugen von Anfang an ein hohes Tempo an. Griesbach erreichte nach 1:28:59 Stunden und einer Gesamtzeit von 4:52:03 Stunden das Ziel. Er zeigte sich rundum zufrieden mit dem Ergebnis und fühlt sich gut auf die Challenge Roth vorbereitet.

Theresa Wild zündete den Turbo und holte noch einige Frauen vor ihr ein. In einer Zeit von 1:34:49 und einer Gesamtzeit von 5:00:08 finishte sie. Für die junge Athletin wurde die Freude noch größer, denn mit diesem Ergebnis wurde sie Deutsche Meisterin über die Mitteldistanz in ihrer Altersklasse W25. „Wer an sich glaubt, noch mehr Gas gibt und richtig kämpft, der landet weit vorne“, sagt Wild.

Wolfgang und Carola Wild liefen erstmalig gemeinsam bei einer Mitteldistanz ein, sie benötigten 5:33:25 Stunden. Wolfgang holte den Rückstand vom Radfahren beim Laufen auf (1:47:10), Carola musste dagegen beim Laufen an ihre Grenze gehen (1:51:30).

Für Florian Griesbach und Theresa Wild war der Wettkampf in Heilbronn ein Formtest für die Challenge Roth, bei der die beiden am 7. Juli starten werden. (dz)

