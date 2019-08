vor 43 Min.

David Bauder ist Deutscher Vize-Meister

Pilot der SFG Donauwörth-Monheim holt DM-Rang zwei durch besondere Teamarbeit. Platz sechs für die Donauwörther in der Bundesliga.

Von Stephanie Anton

Nur sieben Pünktchen trennten David Bauder am Ende vom führenden Steffen Schwarzer in der Deutschen Segelflugmeisterschaft, doch das spielte für den Zweitplatzierten in der 15-Meter-Klasse keine Rolle. Schließlich flog er während des gesamten Wettkampfes quasi im Team mit Schwarzer. „Wir wollten unter die besten vier kommen, denn die sind automatisch in der Nationalmannschaft. Wenn man nah beieinander fliegt, tut man sich leichter die Aufwinde zu finden. Das machen wir in dieser Form schon seit etwa 15 Jahren. Wir sind ein super eingespieltes Team!“, freut sich Bauder.

Natürlich sei ein Meistertitel schon schön, „aber wir wissen ja, dass wir es im Team geschafft haben“, erklärt er. In der Vergangenheit hatten die beiden Piloten sogar schon exakte Punktgleichheit durch ihr enges Fliegen beieinander erreicht. „Nächstes Mal ist es vielleicht wieder anders herum, da gibt es keine Absprache“, sagt Bauder. Jedenfalls sei er mit dem zweiten Platz sehr zufrieden (8183 Punkte).

Zusammen fliegen und zusammen feiern

Wie gut Bauder und Schwarzer zusammen flogen, zeigt auch der Punktestand. Während die beiden nur sieben Punkte trennen, sind es auf den Drittplatzierten schon 148. Da verwundert es auch nicht, dass die beiden auch zusammen den Titel und die Vize-Meisterschaft feierten. „So lange kontinuierlich zusammen zu fliegen geht nur, wenn man sich auch am Boden gut versteht“, verrät Bauder schmunzelnd.

Neben ihm waren bei der DM in Marpingen (Saarland) auch Stephan Bosch und Christoph Nacke von der SFG Donauwörth-Monheim vertreten, die beiden starteten in der 18-Meter-Klasse. Bosch hatte am Ende des Wettkampfes kein Glück und rutschte vom fünften noch auf den 16. Platz ab. Für Nacke ging es dagegen nach oben, er konnte sich noch auf den vierten Platz verbessern. Damit hat auch er einen Platz im Nationalteam ergattert.

Vier SFG-Piloten bei Militär-Segelflugmeisterschaft

Bei der internationalen Militär-Segelflugmeisterschaft in Holzdorf (Brandenburg) waren vier SFG-Piloten vertreten. In der Clubklasse belegten Robin Neumann Rang 13, Lars Iwersen Rang 16 und Dennis Brunssen-Gerdes Rang 23. In der gemischten Klasse erreichte Andreas Offer den elften Platz.

SFG Donauwörth-Monheim klettert auf Rang 18

Langsam aber stetig voran geht es für die Donauwörther wieder in der Bundesliga, denn diesmal spielte das Wetter mit. In der 16. Runde stand für die SFG Rang sechs zu Buche. Michael Gesell war mit 113,1 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit schnellster Pilot des Vereins. Wolfgang Köckeis flog 109,3 Stundenkilometer schnell und Jörg Röpling brachte es auf durchschnittlich 107,8 Stundenkilometer. Damit verbesserte sich die Segelfluggruppe auf den 18. Platz. „Alles was uns von der Abstiegszone wegbringt, ist gut“, sagt Bauder. Deshalb wollen er und seine Vereinskollegen in den restlichen drei Runden der Bundesliga noch weiter Punkte sammeln.

Die Tabelle der Segelflug-Bundesliga nach 16 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln 227 Punkte

2. LSG Bayreuth 213

3. LSV Burgdorf 202

...

16. AC Bamberg 122

17. FCC-Berlin 114

18 SFG Donauwörth-Monheim 114

19. FLC Schwandorf 107

