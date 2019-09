vor 4 Min.

Deisenhofer ist nun Dritter in der Gesamtwertung

Der Rennfahrer aus Donauwörth erlebt in Assen ein kurioses Rennwochenende, das für ihn aber erfolgreich zu Ende geht

„Ein verrücktes Regenrennen“ hat der Donauwörther Thomas Deisenhofer beim Lauf des Twin Cups der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf dem niederländischen TT-Circuit von Assen erlebt. In der Meisterschaftswertung arbeitete er sich auf Rang drei nach vorne.

Das erste Qualifaktionstraining konnte Deisenhofer bei trockenen Bedingungen und mit gebrauchten Reifen auf der vierten Position von 36 Startern beenden, „was mich und mein Team sehr optimistisch für das zweite Qualifikationstraining machte“. Doch kurz vor Start der Qualifikation machte die legendäre Rennstrecke nahe Groningen ihrem Ruf als absolutes „Wetterloch“ wieder einmal alle Ehre und es begann, in Strömen zu regnen. Mit zehn Minuten Verzögerung öffnete die Boxengasse dann doch zu einem 25-minütigen Q2, das der Pilot aus der Großen Kreisstadt auf Position zwei beenden konnte. Somit ging es tags darauf, bei wieder trockener Witterung, von Startplatz vier ins erste Rennen. „Nach einem guten Start konnte ich mich vor der ersten Kurve auf Platz zwei einreihen und diese Position drei Runden halten“, schildert Deisenhofer. Doch dann bekam er Probleme mit dem Grip am Vorderrad, musste Federn lassen und wurde bis auf Platz acht durchgereicht. „Meine Mechaniker änderten für den zweiten Lauf, der am Ende des Renntages anstand, noch einmal das Set-up des Fahrwerks, und wir hofften, damit die Probleme behoben zu haben.“

Bei noch trockenen Bedingungen fuhr der Donauwörther aus der Boxengasse in die Startaufstellung für das zweite Rennen. Doch schon während der sogenannten Inlap begann es wieder zu regnen. Als alle Fahrer auf ihrer Startposition standen, entschied die Rennleitung auf Rennabbruch, und alle Fahrer mussten zurück an ihre Box. Per Streckensprecher kam dann die Durchsage, dass die Boxengasse in zehn Minuten erneut geöffnet werde zu einem sogenannten Wet Race. „Meine Mechaniker änderten erneut das Set-up und wechselten blitzschnell auf Regenreifen“, so Deisenhofer. So ging es für ihn von Platz vier ins Rennen, das er von Beginn an kontrolliert hinter dem Aschaffenburger Kevin Wüst bis zur letzten Runde abspulte. „Ich wusste schon fünf Runden vor Rennende, wo und wann ich mein letztes Überholmanöver setzen werde“: letzte Runde, vier Kurven vor dem Zielstrich zog Deisenhofer vorbei und drehte dabei die schnellste Runde des Rennens.

25 Punkte mehr auf dem Konto nach diesem Rennwochenende bedeuteten einen Schritt von Platz vier auf Platz drei in der Meisterschaftswertung. Nun geht es zum Saisonfinale vom 27. bis 29. September an den Hockenheimring in Baden Württemberg. (dz)

