vor 38 Min.

Den Klassenerhalt praktisch in der Tasche

Bezirksliga-Damen des TC Wemding siegen beim Schlusslicht. Erfolge auch für die Herren

In einer Hitze- und Nervenschlacht hat die Zweite Herrenmannschaft des TC Wemding im Derby gegen Riedlingen ihren ersten Saisonerfolg feiern können. Andreas Zech, Thomas Lindner und Seppi Hennemann verloren jeweils in zwei Sätzen. Helmut Färber und Uli Heinlein beherrschten ihre Gegner klar, Philipp Unger schaffte im Match-Tiebreak nach 1:3-Rückstand mit 10:5 den 3:3-Ausgleich nach den Einzeln. Das Dreier-Doppel Lindner/Hennemann ging klar an Riedlingen, das Einser-Doppel Heinlein/Färber erkämpfte nach verlorenem ersten Satz mit 10:5 im Match-Tiebreak wiederum den Ausgleich. Zech/Unger blieb es vorbehalten, mit einem dem Ergebnis nach klarem 6:4, 6:3, aber nervenaufreibendem Match den 5:4-Endstand für die Hausherren herzustellen.

Die Damen traten in der Bezirksliga beim Tabellenletzten TC Krumbach an. Kathrin Fackler, Marion Buchta und Eva Gottwald mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Katja Wittner und Anna Sefranek siegten in zwei Sätzen und Anna Spörl sicherte durch ein 10:2 im Match-Tiebreak das Unentschieden nach den Einzeln. Das Einser-Doppel Buchta/Spörl ging schnell an die Gastgeberinnen, Wittner/Vollert und Fackler/Sefranek sicherten aufgrund einer klugen Doppelaufstellung mit klaren Zweisatzsiegen den 5:4-Gesamtsieg. Damit dürfte mit derzeit 6:4 Punkten das Saisonziel Klassenerhalt schon geschafft sein.

Im Ries-Derby gelang der Wemdinger Ersten Herrenmannschaft in der Bezirksklasse 2 ein 6:3-Erfolg in Nördlingen. Maxi Lechner verlor auf Position eins gegen Tobias Kleibl in zwei Sätzen, ebenso sein Bruder Julius auf Position sechs gegen Rainer Meyr. Michael Tuffentsammer gewann gegen Hermann Wunderer mit zweimal 6:4. Die übrigen drei Einzel gingen jeweils im Match-Tiebreak an die Wemdinger: Florian Sefranek gegen Georgi Kranchev, Petr Buchta gegen Claudius Hingst und Michael Romano gegen Stefan Hartwich. Nach der 4:2-Führung sicherten Sefranek/Romano schnell durch ein klares 6:1 und 6:2 den Gesamtsieg. Die beiden anderen Doppelpaarungen kosteten die „Mess-Hitze“ aus: Lechner M./Buchta gewannen, Tuffentsammer/Lechner J. verloren im Match-Tiebreak. (sef)

Weitere Ergebnisse des Spieltags

Herren 50: Wertingen - Wemding 9:0

Mädchen 16: Wemding - Günzburg 3:3

Knaben 16: Wemding - Buchdorf 2:4

Juniorinnen 18 Mertingen - Wemding 5:1

