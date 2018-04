Der Anzug muss sitzen

vor 13 Min.

Das passende Kleidungsstück zu finden, sei auch als Mann nicht so einfach, sagen die Experten der Familie Seefried. Deshalb gehe nichts über die Beratung vor Ort.

Von René Lauer

Donauwörth/Wemding Zu einem besonderen Anlass braucht es auch eine angemessenes Outfit. Während Frauen bei der Wahl des Kleidungsstücks auf eine ziemlich große Bandbreite zurückgreifen können, fällt die Entscheidung beim Mann meist leicht: er wählt den Anzug.

Doch so einfach, wie es den Anschein machen mag, ist es nicht. Denn ein passendes Exemplar zu finden, das auch noch gut aussieht, muss erst einmal gelingen. Gut, dass es in Nördlingen gleich zwei Läden gibt, die sich auf Männerbekleidung spezialisiert haben. Eines davon führt Andreas Seefried gemeinsam mit seinem Vater Max. Er sagt: „Die Kunden wundern sich oft, dass es in einer Stadt mit der Größe von Nördlingen zwei Fachgeschäfte für Herrenbekleidung gibt.“ Das mache deutlich, wie belebt die Nördlinger Altstadt sei und wie gut der Handel vor Ort funktioniere. Auch deshalb habe er sich entschlossen, das Geschäft seines Vaters zu übernehmen.

Die Ursprünge von Seefried Herrenmode liegen jedoch nicht in Nördlingen. 1950 wurde das Geschäft als Maßschneiderei in Wemding gegründet, erst 22 Jahre später zog die Filiale in die Riesmetropole. Da lagen auch bereits „fertige“ Anzüge in den Regalen, erzählt Max Seefried. Gemeinsam mit seinem Bruder Lothar, der den zwischenzeitlich eröffneten Laden in Donauwörth führt, übernahm er das Unternehmen der Eltern. Und jetzt ist bald die nächste Generation an der Reihe.

Vor vier Jahren ist Andreas Seefried in den Betrieb eingestiegen. Bis der 38-Jährige das Geschäft komplett übernimmt, wird es allerdings noch etwas dauern. „Der Laden soll schrittweise übergeben werden“, erklärt Max Seefried. „Es dauert natürlich, bis Andreas die Erfahrung hat und sich das Wissen aneignet. Bei der Übergabe von meinem Vater auf mich haben wir das auch über mehrere Jahre gemacht.“ Zuerst werde sein Sohn nur das Nördlinger Geschäft führen, denn sein Bruder Lothar sei schließlich jünger und werde noch einige Jahre dabei sein, sagt der 67-Jährige.

Dass sein Sohn den Laden weiterführen wird, sei eine tolle Sache. „Wenn man 45 Jahre mit Leib und Seele ein Geschäft aufbaut, freut es einen natürlich sehr, dass nicht alles umsonst war. Auch die Kunden sind erleichtert, dass es weiter gehen wird.“ Zum großen Teil würden treue Stammkunden bei der Familie Seefried einkaufen, die besonderen Wert auf persönliche Beratung legen, sagt Max Seefried. Er sei überzeugt, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern werde. Denn Anzüge im Internet zu bestellen, gestalte sich in der Praxis nicht so einfach, meint Andreas Seefried. Ein Anzug müsse schließlich gut sitzen – und das finde man nur bei der Anprobe heraus. „Oft kommen Leute in den Laden, die sagen: Es passt mir nichts. Gerade bei manchen Figur-Typen ist es nicht so einfach, einen passenden Anzug zu finden“, ergänzt sein Vater. Da sei ein erfahrener Verkäufer Gold wert.

Große Online-Händler wie „Zalando“ oder „Outifttery“ bereiten den Seefrieds auch deshalb nur wenige Sorgen. „Unsere Zielgruppe kauft vielleicht nicht so viel über das Internet, weil sie Wert auf das Einkaufserlebnis und Qualität legt“, vermutet Andreas Seefried.

Um dieses Einkaufserlebnis im Zuge des Generationswechsels ein wenig aufzufrischen, wurden die Innenräume in Nördlingen bereits 2015 neu gestaltet. Auch am Konzept möchte Andreas Seefried leichte Veränderungen vornehmen. So soll das Sortiment verjüngt werden, ohne die älteren Stammkunden zu verlieren.

„Wir versuchen auch in Zukunft, alle Altersschichten anzusprechen“, verspricht er. Die Präsenz im Internet und den Sozialen Medien möchte er ebenfalls ausbauen. An den beiden Standorten in Nördlingen und Donauwörth werde auf jeden Fall festgehalten.

