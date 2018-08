Der Aufsteiger ist Favorit im Kreis-Derby

vor 32 Min.

Gegen Meitingen konnte Donaumünster (in Blau) zuletzt punkten. Gegen Holzkirchen soll nun der erste Saisonsieg her.

Donaumünster hat die ersten Punkte eingefahren, wartet aber noch auf einen Sieg. In Holzkirchen soll es damit klappen. Rain II empfängt Thannhausen

Von Patrick Widinger und Michael Ruisinger

Tapfheim-Donaumünster/Rain Nach zwei Remis in Serie ist beim SV Donaumünster-Erlingshofen ein Stück Selbstvertrauen zurückgekehrt. Dennoch warten die Fußballer vom SVDE auf den ersehnten ersten Saisonsieg. Im Landkreisderby ist allerdings Aufsteiger Holzkirchen der Favorit.

SVHolzkirchen – SV Donaumünster-Erlingshofen. Der SV Donaumünster holte zuletzt einen glücklichen Punkt beim 2:2 gegen den TSV Meitingen. Dennoch ist das Remis gegen ein Spitzenteam der Liga ein positives Signal.

Um in der Tabelle allerdings Boden auf die Nichtabstiegsplätze gutzumachen, benötigt die Elf von Trainer Ewald Gebauer einen Dreier. „Insgesamt lassen wir in den bisherigen Spielen zu viele Chancen zu. Deshalb brauchen wir mehr Aggressivität in der Defensive und in den Zweikämpfen.

Es gibt noch einige Baustellen, aber wir arbeiten dran“, sagt Gebauer, der mit seinem Team auch am Sonntagnachmittag alles andere als einen einfachen Gegner hat: Im Landkreisderby muss Donaumünster zum Aufsteiger Holzkirchen, der bisher einen hervorragenden Eindruck in der Bezirksliga hinterlassen hat. Lediglich gegen das Spitzenteam aus Gersthofen haben die Rieser verloren, aktuell steht der SVH auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz.

Vor allem offensiv hat der Aufsteiger bisher überzeugt: 16 Treffer bedeuten aktuell den zweitbesten Wert der Liga. Umso wichtiger wird es für Donaumünster, die Vorgabe seinen Trainers umzusetzen und „konsequent und 90 konzentriert in der Defensive zu arbeiten.“

TSV Rain II – TSG Thannhausen. Kein gutes Pflaster war Bubesheim zuletzt für den TSV Rain II. Mit 1:2 musste sich die U23 letztendlich am vergangenen Sonntag geschlagen geben. Am heutigen Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Günther Reichherzer nun wieder auf eine Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg, die TSG Thannhausen.

Das Team liegt derzeit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Bezirksliga-Tabelle mit nur einem Punkt. Die TSG hat aber noch in anderer Hinsicht turbulente Wochen hinter sich. Die an Maria Himmelfahrt angesetzte Partie gegen Altenmünster hatte abgebrochen werden müssen, Leutrim Tafaj und Berkan Köroglu sahen Rot und wurden mit der Mindeststrafe von zwei Spielen Sperre belegt. Doch nun die Wende: Nach fünfstündiger Verhandlung entschied das Bezirkssportgericht am vergangenen Donnerstag, dass das Spiel wiederholt werden muss.

Für eine Bedrohung, wie sie Schiedsrichter Tobias Jehle von Seiten des Thannhausers Berkan Köroglu empfunden hatte, habe es keine Beweise gegeben, berichtet der zweite Abteilungsleiter Max Scheppach: „Für uns ist es natürlich bedauerlich, dass uns ein so wichtiger Spieler jetzt für zwei Partien zu Unrecht gefehlt hat.“

Ob der SC Altenmünster gegen dieses Urteil vor dem Verbandssportgericht Berufung einlegen, lässt Abteilungsleiter Oliver Osterhoff derweil noch offen. Er will zunächst auf die schriftliche Begründung warten, die es voraussichtlich zu Beginn der kommenden Woche geben wird.

Nachdem die Thannhauser zuletzt beim 3:3 gegen Nördlingen II den ersten Punkt der Saison holten und mit dem positiven Gerichtsurteil im Rücken dürften sie nun etwas Auftrieb bekommen haben. Die junge Rainer Mannschaft von Trainer Günther Reichherzer muss sich also vor der TSG in Acht nehmen. (wip, dz, gül, sial, Ulan)

