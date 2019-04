19:53 Uhr

Der FC Mertingen hat Grund zum Feiern

2:1-Sieg des FC Mertingen im Derby gegen Riedlingen. Altisheim unterliegt Wertingen, Wörnitzstein holt Remis.

Die Favoriten in der Kreisliga Nord, der FC Mertingen und der TSV Wertingen, gaben sich auch vier Spieltage vor Saisonende keine Blöße und gewannen ihre Partien recht souverän. Die Leidtragenden war die SpVgg Altisheim-Leitheim, die 0:2 gegen Wertingen unterlag, und die SpVgg Riedlingen, die im Derby gegen Spitzenreiter Mertingen den Kürzeren zog. Der SV Wörnitzstein-Berg kam dagegen im Ries gegen Möttingen zu einem Punkt.

SpVgg Riedlingen – FC Mertingen 1:2 (0:0). Eine hochklassige und rasante Partie mit häufig wechselnden Spielanteilen bekamen die rund 170 Zuschauer zu sehen. Der Meisterschaftsanwärter aus Mertingen dominierte zu Beginn, jedoch hatte Erik Laznik die erste Großchance für die Gastgeber.

Bis zur Pause knallte es noch zweimal am Aluminium. Schusters Flanke aus dem Außenfeld für die Gäste, sowie Lazniks abgefälschter Schuss fanden nicht ins Ziel. Oliver Dix bestrafte Riedlingens Schlafmützigkeit dreißig Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem Führungstreffer. Robert Genschl glich jedoch mit einem 18-Meter-Hammer unter die Latte verdient aus. Michael Bauer erzielte im dritten Anlauf schließlich den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste. (spvgg)

SpVgg Altisheim-Leitheim – TSV Wertingen 0:2 (0:2). Nichts zu holen gab es für die SpVgg Altisheim-Leitheim gegen den Aufstiegsaspiranten aus Wertingen. 0:2 hieß es am Ende für die Gäste. Die erste gefährliche Szene des Spiels gehörte allerdings den Hausherren, Marc Hertlein konnte sein Solo durch die Gästebox allerdings nicht erfolgreich abschließen. Im Gegenzug dann das 0:1 durch Nicolas Korselt, der seinen Kopfball perfekt gegen die Laufrichtung des Keepers setzte (16.). Kurz darauf hatte Max Grünenwald die Riesenchance zum Ausgleich, traf nach einer schönen Kombination über den linken Flügel allerdings nur den Außenpfosten. Auf der anderen Seite nickte wiederum Korselt eine Ecke völlig frei stehend zum vorentscheidenden 0:2 ein (22.).

Nach der Halbzeit waren die favorisierten Gäste zwar deutlich präsenter, scheiterten jedoch ein ums andere Mal an Heimkeeper Sebastian Poppe, der zur Halbzeit für den verletzten Hannes Schmid eingewechselt wurde. Vorne spielten die Altisheimer ihre Aktionen nicht konsequent genug zu Ende, sodass es beim verdienten Gästesieg blieb. (mm)

TSV Möttingen - SV Wörnitzstein-Berg 2:2 (0:1). In der ausgeglichenen, chancenarmen Partie hatten die Einheimischen die erste Möglichkeit, doch Wunder verpasste die Hereingabe von Wittke. Dagegen nutzten die Gäste gleich ihre erste Chance zur Führung, als Oliver Wanner die Flanke von Musaeus nur noch eindrücken musste. Nach der Pause köpfte Musaeus neben den Pfosten, bevor der eingewechselte Max Hagel nach Konter über Wittke allein vor dem Keeper einschoss.

Nach zwei Gästefehlern schoss Paul Bissinger locker zur erstmaligen Heimführung ein, während Oßwald nach Foul an Hagel den Strafstoß verschoss. So glich David Martins per Heber in den Winkel aus. Möttingen gehörte zwar die Schlussphase, doch Wunder verpasste eine Rathke-Flanke und Husel köpfte zu schwach. (rn)

