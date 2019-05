vor 58 Min.

Der FSV Buchdorf bejubelt den Aufstieg

Das Buchdorfer Team schlägt Donaualtheim 2:0 in der Relegation und kehrt in die Kreisklasse zurück.

Von Thomas Unflath

Im zweiten Anlauf hat es der FSV Buchdorf geschafft: Im entscheidenden Relegationsduell auf der Anlage der SpVgg Riedlingen setzte sich der A-Klasse-Nord-Vizemeister gestern am Ende verdient 2:0 (0:0) gegen den SV Donaualtheim durch und kehrt nach fünf Jahren in die Kreisklasse zurück. Zum Matchwinner avancierte vor 750 Zuschauern mit einem Tor und einer Vorlage Niko Kastner, der damit auch seinen Trainer und Vater Johannes Kastner jubeln ließ.

Der FSV begann flott, bereits in der 1. Minute bediente Richard Eidner Kastner, dessen Kopfball ging knapp vorbei. Auf der Gegenseite zwang Thomas Rehm Buchdorfs Keeper Johannes Schwertberger zu einer ersten Parade (5.). Wenig später verfehlte Rehm nach einer Ecke mit seinem Kopfball knapp. Nach diesem unterhaltsamen Beginn wurde es zunehmend zäh. Beide Teams schenkten sich nix, kein Zweikampf wurde verloren gegeben. Was der intensiv geführten Partie fehlte, waren jedoch Strafraumszenen. Nach einer halben Stunde fast ein Eigentor des SVD, als ein Verteidiger einen Buchdorfer Freistoß verlängerte, doch Donaualtheims Schlussmann Moritz Kosteletzky fischte den Ball aus dem Winkel. Kurz vor der Pause rettete FSV-Keeper Schwertberger gegen den durchgebrochenen Pius Galgenmüller.

Niko Kastner bringt den FSV Buchdorf in Führung

Unverändertes Bild nach dem Seitenwechsel: Beide Mannschaften waren zunächst auf Sicherheit bedacht, wollten einen möglicherweise entscheidenden Fehler verhindern. Aufregung gab es erst wieder nach einer Stunde, als sich Donaualtheims Bernd Hörl durchsetzte, dann aber aus zwölf Metern verzog. Dann die spielentscheidende Szene: Niko Kastner holte zunächst einen Freistoß heraus und setzte diesen aus gut 25 Metern zum 1:0 ins Netz (67.).

Nun war plötzlich Feuer im Spiel. Der SVD musste mehr riskieren, bei einem Konter traf Kastner den Pfosten (74.). Zwei Minuten später die Entscheidung: Eine Kastner-Hereingabe drückte der eingewechselte Patrick Mödinger per Kopf zum 2:0 über die Linie. Die Moral der Dillinger Stadtteilelf war gebrochen, der FSV machte es in der Schlussphase auch sehr gut und ließ nichts mehr anbrennen – bis in die Nachspielzeit, als Dennis Brückner frei im Strafraum stand, aber genau auf Keeper Schwertberger zielte. Der Rest war Buchdorfer Jubel, inklusive Bierdusche für Trainer Kastner. Schiedsrichter Moritz Osteried (Krumbach) und sein Team hatten die faire Partie stets im Griff.

FSV Buchdorf: Schwertberger, Dumberger, Mecklinger, Czesch, Süß, Pascal Mödinger (ab 46. Patrick Mödinger), Holzmann (ab 81. Kowalzik), Kaiser, M. Schmid, Kastner, Eidner Zuschauer 750

