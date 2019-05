12:07 Uhr

Der Gastgeber aus Mertingen zeigt sich treffsicher

Mit den Wettbewerben der Bogenschützen im Freien enden die Gaumeisterschaften. Ein Verein ist sowohl mit dem Bogen, als auch in der Gesamtwertung ganz vorne.

Mit den Wettbewerben der Bogenschützen WA 720 im Freien sind im Schützengaues Donau-Ries die Gaumeisterschaften des Sportjahres 2019 abgeschlossen. Ausgetragen wurden diese Gautitelkämpfe in den drei Disziplinen Recurve-, Compound- und Blankbogen wieder auf dem Bogenplatz der Bogenabteilung des FC Mertingen. Geschossen werden hier zwei Wertungsdurchgänge mit jeweils 36 Pfeilen auf den Entfernungen, je nach Disziplin und Altersklasse, zwischen 40 und 70 Meter.

Wieder verantwortlich für die hervorragende Ausrichtung waren die Bogenschützen des FC Mertingen, in Zusammenarbeit mit dem Schützengau Donau-Ries. Auch in der Ergebnisliste waren die Schützen der Bogenabteilung des FC Mertingen ganz vorn. Von den fünfzehn zu vergebenden Gaumeistertitel gewannen sie zehn. Drei erste Plätze gingen an die VSG Wemding, jeweils einen ersten Platz gewannen die Bogenschützen aus Ebermergen und Hamlar.

Mit dem olympischen Recurvebogen erreichte der Mertinger Stefan Schütz das beste Ergebnis. Mit 612 Ringen siegte er klar in der Masterklasse. Die Mannschaftswertung mit dem Recurvebogen Master gewann das Team des FC Mertingen, Abteilung Bogen, mit 1383 Ringen.

Mit dem Compoundbogen wurde das beste Ergebnis bei den Herren geschossen. Dies gelang dem Wemdinger Nail Erdogan mit 687 Ringen. Beim Blankbogen, der gänzlich ohne Hilfsmittel für Visierung und Kraftübertragung geschossen wird, kam Bernhard Mende aus Hamlar auf das beste Ergebnis. Er sicherte sich mit 467 Ringen den ersten Platz in der Masterklasse.

Bei den Gaumeisterschaften im Schützengau Donau-Ries wurden in der Saison 2019 an dreißig Wettkampftagen genau fünfzig Disziplinen absolviert. In den Medaillenspiegel konnten sich 35 Gauvereine eintragen. Eifrigste Medaillensammler waren die Schützen von Gemütlichkeit Mertingen, gefolgt von den Schützenvereinen aus Bäumenheim und Wemding, sowie den Bogenschützen des FC Mertingen. (fmue)

Die Ergebnisse:

Bogen-WA 720 im Freien Recurvebogen - Herren: 1. Thomas Wackerbauer (FC Mertingen Abt. Bogen) 362

Master männl.: 1. Stefan Schütz (FC Mertingen Abt. Bogen) 612; 2. Josef Schreiber (Wemding) 538; 3. Hermann Kieweg (BS Tapfheim) 472

Master weibl.: 1. Sandra Schütz (FC Mertingen Abt. Bogen) 404

Schüler A männl.: 1. Valentin Scharbert (FC Mertingen Abt. Bogen) 449

Schüler A weibl.: 1. Franziska Feistle (FC Mertingen Abt. Bogen) 429

Jugend männl.: 1. Johannes Späth (FC Mertingen Abt. Bogen) 296

Jugend weibl.: 1. Astrid Arendarik (FC Mertingen Abt. Bogen) 533

Juniorinnen: 1. Lea Meitinger (FC Mertingen Abt, Bogen) 476

Bogen-WA 720 im Freien Compoundbogen - Herren: 1. Nail Erdogan (Wemding) 587

Damen: 1. Julia Pfeiffer (Wemding) 601

Master männl.: 1. Rudi Schmieder (Wemding) 639; 2. Klaus Rupprecht (Fünfstetten) 559

Bogen-WA 720 im Freien Blankbogen -Herren: 1. Lars Adams (Ebermergen) 232

Damen: 1. Karin Walter (FC Mertingen Abt. Bogen) 178; 2. Susanne Trautner (Hamlar) 159; 3. Christine Zwesper (Ebermergen) 137

Master männl.: 1. Bernhard Mende (Hamlar) 467; 2. Armin Zwesper (Ebermergen) 224; 3. Arnold Mengele (Erlingshofen) 185

Themen Folgen