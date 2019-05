22:14 Uhr

Der SV Mauren steigt nach Elfmeterschießen auf

Dramatischer hätte das Relegationsspiel des SVM nicht laufen können, gegen Altenmünster II setzt sich die Elf aber am Ende mit 6:5 durch und wird nun in der A-Klasse kicken.

Von Fabian Kapfer

Das Fußball-Relegationsspiel zwischen dem SV Mauren und dem SC Altenmünster II war nichts für schwache Nerven. Am Ende durfte Mauren aber mit seinen rund 250 angereisten Fans den Aufstieg in die A-Klasse bejubeln.

Den besseren Start in die Partie erwischte der SC Altenmünster II. Nach sieben Minuten gingen dieser durch Alexander Plail mit 1:0 in Führung. Mauren hatte nach einem Freistoß aus halbrechter Position den Ball nicht wegbekommen, Plail nutzte dies aus sieben Metern und schob flach ein. Danach war von Altenmünster wenig zu sehen. Mauren hatte mehr vom Spiel und viel Ballbesitz, ohne jedoch groß gefährlich zu werden.

Nach einer Flanke des SVM rutschte dann Maximilian Ruth, dem Keeper des SCA, der Ball aus der Hand, der überraschte Florian Moll konnte aus kurzer Distanz jedoch kein Kapital daraus schlagen und schoss über das Tor. Kurz vor der Halbzeitpause bekam der SVM dann einen Foulelfmeter zugesprochen. Matthias Strauß trat an und scheiterte an Torwart Ruth, der den Ball aus der rechten Ecke fischte.

Traumtor Maurens wird wegen Abseits nicht gegeben

Im zweiten Abschnitt war von Altenmünster weiter wenig zu sehen, das Team stand kompakt in der Defensive und überließ Mauren das Spiel. Der SVM tat sich lange schwer, Ideen im Offensivspiel zu finden. In der 66. Minute verlor Altenmünster-Verteidiger Elias Wüst vor dem eigenen Strafraum den Ball gegen Moll, der allein auf den Torwart zulief und eiskalt flach in die rechte untere Ecke schob. Der verdiente Ausgleich. In der Folge passierte nicht viel, erst in der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. Nach einer Flanke klärte Lukas Kilian den Schuss eines SCA-Stürmers aus kürzester Distanz auf der Linie (80.). In der 85. Spielminute nahm Moll eine Flanke volley und setzte den Ball ins rechte obere Kreuzeck. Die Maurener Fans jubelten ausgelassen, das Traumtor wurde jedoch wegen Abseits nicht gegeben. Mehrere Zuschauer, darunter auch Anhänger von Altenmünster, hatten an dieser Entscheidung ihre Zweifel. Ihrer Meinung nach war der Stürmer nicht im Abseits gestanden.

Torwart Strauß pariert glänzend

So mussten beide Teams in die Verlängerung, in der keiner ein Risiko gehen wollte. So blieben in einer hochspannenden Schlussphase die Torraumszenen aus. Der Aufstieg wurde somit im Elfmeterschießen entschieden. Die ersten vier Schützen verwandelten sicher, den fünften Strafstoß von Altenmünster parierte SVM-Keeper Strauß glänzend. Nachdem Markus Schmidt im Anschluss traf, stürmten die Mauren-Fans auf den Platz und feierten den Aufstieg in die A-Klasse. In einer kurzen Pause, in der er keine Bierdusche abbekam, resümierte Trainer Heiß: „Wir haben verdient gewonnen. Die Jungs haben sich heute für die Topleistungen, die sie in der Runde gebracht haben, belohnt. Jetzt freuen wir uns auf die A-Klasse.“

SV Mauren B. Strauß Kilian, Gröninger (ab 62. Schön), Eberle, Pickel, M. Strauß, Fürnrohr, Moll, Schmidt, Deiner (ab 54. Tomasini), Wiedenmann Zuschauer 550

