vor 45 Min.

Der SV Münster bekommt einen neuen Trainer

Der Kreisklassist stellt die Weichen für die neue Saison. Der neue Trainer ist in der Region kein Unbekannter und hat bereits einige Erfahrung gesammelt.

Die Kommandos beim Kreisklassisten SV Münster wird ab dem Sommer ein neuer Trainer an der Außenlinie geben. Dieser hat bereits einen Verein in der Region trainiert und besitzt Erfahrung als Übungsleiter bei einem Landesligisten.

Der Verein verpflichtete mit Thomas Wiesmüller einen jungen Trainer (33 Jahre), der schon viel Erfahrungen sammeln durfte. So heißt es in einer Pressemitteilung. Neben mehreren Jahren im Jugendbereich des FC Augsburg kann er bereits auch schon Landesligaerfahrung mit dem TSV Aindling für sich verbuchen. Weitere Stationen waren der TSV Rehling wie auch Mertingen.

Letztlich habe man sich bewusst für einen erfahreneren Trainer an der Linie entschieden, um den eigenen jungen Spielern noch das nötige Handwerkszeug mit auf den Weg geben zu können. Dazu Abteilungsleiter Jonas Wiest: „Wir sind froh, dass sich Thomas für uns entschieden hat. In unseren Augen bringt es unserem Team mehr, wenn sich jeder Spieler um zehn Prozent weiterentwickelt, als wenn uns ein überragender Spielertrainer nur punktuell besser machen würde.“

Martin Brodowski wird spielender Co-Trainer

Ganz verzichten auf die spielerische Komponente muss man in Münster aber dennoch nicht. So hat man sich auch auf die Zusammenarbeit mit Martin Brodowski vom TSV Pöttmes einigen können. Dieser agiert zukünftig als spielender Co-Trainer und soll die Defensive stärken. Wiest: „Mit Martin konnten wir unser Trainergespann sinnvoll vervollständigen und sind darüber extrem glücklich.“ Brodowski sei seit Jahren Kapitän und defensive Bank beim Kreisligisten TSV Pöttmes. Dementsprechend werden sich die Wege mit dem aktuellen Trainer Florian Steppich zum Saisonende trennen. „Wir bedanken uns bei Florian Steppich für sein Engagement für den SV Münster und wünschen ihm für die Zukunft alles gute“, so Wies weiter. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen