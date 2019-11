11:03 Uhr

Der TSV Monheim hält die Klasse

Die klare 26:60-Niederlage gegen Exquisa Oberbayern spielt keine Rolle mehr, da auch Schlusslicht TV Bühl verliert und damit absteigt.

Dank besserem Geräteverhältnis verbleiben die Turner des TSV Monheim in der 2. Bundesliga. Zum Klassenerhalt trug am Ende der letzte Wettkampf gegen die Mannschaft Exquisa Oberbayern tatsächlich gar nicht mehr bei, da parallel der Aufsteiger TV Bühl der TG Allgäu unterlegen war und somit den Weg zurück in die Drittklassigkeit gehen muss. In Unter-haching unterlag derweil der TSV Monheim mit 60:26 klar dem Favoriten Exquisa Oberbayern und konnte zumindest ein gewonnenes Gerät mit ins Jurastädtchen nehmen. Die Hausherren zeigten gerade an den ersten beiden Geräten ihre übermächtige Stärke, sodass auf Monheimer Seite nur Lukas Schlotterer am Boden zwei Scorepunkte holen konnte: 31:2 für Oberbayern nach zwei geturnten Geräten. An den Ringen nutze Norik Friedel einen der wenigen Fehler auf Seite der Oberbayern aus und brachte fünfPunkte aufs Monheimer Konto.

Im letzten Duell legte sich Artjem Weimer trotz lädierter Schulter noch einmal ins Zeug und konnte seinem Gegner weitere drei Punkte abnehmen. Dennoch gingen allerdings auch die Ringe, wenn auch denkbar knapp, mit 9:8 nach München. Gegen Meister Schiltach hatten die Monheimer dieses Gerät vergangene Woche noch gewinnen können.

TSV Monheim gewinnt den Sprung

Nach der Pause erwischten die Monheimer den besseren Start, konnten einen missglückten Sprung der Gastgeber ausnutzen und holten somit ihren einzigen Gerätesieg an diesem Abend mit acht Punkten gegen fünf Scorepunkte aufseiten der Hausherren. Im weiteren Verlauf konnten nur Artjem Weimer am Barren sowie Tim Leibiger am Reck nochmals Punkten, sodass am Ende Exquisa Oberbayern ungefährdet und verdient den Wettkampf mit 60:26 gewann.

Der zwischenzeitliche Blick auf die Live-Zwischenstände der parallel stattfindenden Wettkämpfe brachte da bereits die Beruhigung, dass es auch den direkten Kontrahenten im Fern-Duell nicht besser erging, sodass sich die Tabelle bzgl. der Abstiegsposition nicht änderte. Der Klassenerhalt war damit besiegelt und somit konnten die Monheimer trotz Niederlage beruhigt die Rückreise antreten.

Ein besonderer Dank ging vonseiten des TSV Monheim abermals an die mitgereisten Fans, die die Mannschaft in gewohnt lautstarker Manier bis zum Schluss unterstützt hatten.

Tabelle Gerätepkt./Pkt.

1. TV Schiltach Vega TT 70:14 14:0

2. KTV Ries 56:28 12:2

3. Exquisa Oberbayern 60:24 10:4

4. TG Allgäu 43:41 8:6

5. TG Hanauerland 32:52 6:8

6. TSV Buttenwiesen 32:52 2:12

7. TSV Monheim 31:53 2:12

8. TV Bühl 12:72 2:12

