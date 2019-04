vor 19 Min.

Der TSV Rain hat endlich einen Sieg „erzwungen“

Das 2:0 gegen Regensburg hebt die Laune beim TSV Rain. Nun wartet der Ligaprimus

Von Stephanie Anton

Mit zwei Unentschieden ist der TSV Rain eher mäßig in die Frühjahrsrunde gestartet. Nun hatte das Team von Daniel Schneider und Co-Trainer Johannes Müller wieder ein Erfolgserlebnis – und das gegen den Tabellendritten und direkten Konkurrenten um den zweiten Aufstiegsplatz, den SSV Jahn Regensburg II.

Mit 2:0 setzten sich die Tillystädter zuhause gegen die Oberpfälzer durch. Die Tore fielen beide durch Elfmeter. „Das war ein guter Nachmittag für uns. Gut, dass wir gegen den direkten Konkurrenten jetzt einmal einen Sieg erzwungen haben“, findet Johannes Müller. Rain ist durch den Sieg auf den sechsten Tabellenrang geklettert und hat mit 39 Punkten nur einen Zähler weniger als die drei punktgleichen Teams auf den Plätzen drei bis fünf.

Die Tabelle ist derzeit trügerisch, denn während etwa Dachau nur 23 Punktspiele bestritt, haben andere Teams bereits 25 oder 26 Partien hinter sich. So hat der TSV Rain mit 24 Spielen auch weniger auf dem Konto als die Konkurrenz aus Regensburg (26), Vilzing (26) und Kottern (25).

Der TSV Rain will und muss effizienter werden

Was klar besser werden muss, um sich gegen diese Teams am Ende durchzusetzen: die Chancenverwertung. „Wir fragen uns auch, woran es gerade liegt. Manchmal gibt es Phasen, in denen man nicht so oft trifft“, sagt Müller. Die Mannschaft trainiere jedenfalls diesbezüglich. „Es gilt im Training effizienter zu werden. In solchen Topspielen, wie gegen Jahn muss man effizient sein, da bekommt man nicht so viele Chancen“, erklärt er. An der Einstellung der Spieler liege es jedenfalls nicht, dass der TSV noch so viele Chancen ungenutzt ließe.

Am kommenden Sonntag wäre nun die perfekte Gelegenheit dies abzustellen, denn dann muss der TSV Rain bei Tabellenführer SV Türkgücü-Ataspor München antreten, dem mit 57 Punkten der Meistertitel eigentlich fast nicht mehr zu nehmen ist.

Als nächstes geht es zum Tabellenführer nach München

„Die haben eine brutale Qualität in der Mannschaft, die wissen alle, dass sie aufsteigen werden. Ich habe die Hoffnung, dass sie deshalb vielleicht nicht zu 100 Prozent konzentriert sind“, sagt Müller. Bisher haben die Münchner kein einziges Heimspiel verloren, elf Siege und zwei Remis stehen zu Buche. Müller weiß, dass der Tabellenführer durch individuelle Qualität besticht und weniger durch mannschaftliche Stärke. Und dennoch: „Chancen hat man immer“, ist sich der spielende Co-Trainer sicher.

Ob sein Bruder Stefan am Sonntag spielt, ist noch unklar, er trainiert nach seinem Nasenbeinbruch mit Maske bereits wieder mit. Fragezeichen stehen derzeit noch hinter dem Einsatz von Michael Krabler (muskuläre Probleme) und Marco Luburic, für Michael Belousow und Marcel Posselt reicht es wohl noch nicht.

