Der TSV Rain muss in Ismaning Top-Leistung bringen

Der TSV Rain tat sich beim FC Ismaning bislang sehr schwer. Beide Teams haben derzeit einen Lauf, doch auf Rainer Seite gibt es gerade auch einige Ausfälle.

Von Michael Ruisinger

Eine uralte Floskel im Fußball besagt, dass das nächste Spiel immer das schwerste ist. Unzählige Male wurde dieser Spruch schon bemüht. Manchmal trifft er zu, manchmal auch nicht. Für das Gastspiel des TSV Rain beim FC Ismaning jedenfalls gilt diese Weisheit sehr genau. Wohl bei kaum einem anderen Gegner tat sich der TSV Rain in den letzten zwei Jahrzehnten schwerer als beim FCI. Da sich beide Teams aktuell in einer glänzenden Verfassung befinden, ist am Samstag (14 Uhr) von einem sehr engen Spiel auszugehen.

Groß war die Freude des Rainer Anhangs am Maifeiertag beim verdienten 1:0-Auswärtssieg durch das Kopfballtor von Maximilian Käser beim Dauerspitzenteam des SV Pullach. Grundlage des schönen Erfolges war eine glänzende Mannschaftsleistung des gesamten Teams. Just in dem Moment als der SVP besser wurde, schlug der TSV Rain eiskalt zu. Per Kopf erzielte der unermüdlich kämpfende Maximilian Käser nach einer wunderbaren Flanke von Stefan Müller das Tor des Tages.

Die berechtigte Freude über die gute Teamleistung wurde eigentlich nur durch die nicht gerade erquickende Chancenverwertung getrübt. Bei einem etwas konzentrierteren Torabschluss hätten die Rainer das Spiel schon viel eher zu ihren Gunsten entscheiden können.

Götz und Schröder sind verhindert

Eine ähnlich konzentrierte Leistung wie in Pullach wird für den TSV Rain auch in Ismaning notwendig sein, wenn man das Spiel gewinnen will. Doch einfach wird das Spiel nicht werden, zumal der TSV Rain auf zwei Defensivakteure verzichten muss. So sind der linke Außenverteidiger Andreas Götz und Mittelfeldspieler Rene Schröder privat verhindert. Ein Fragezeichen steht noch hinter Michael Knötzinger. Dieser musste in Pullach zur Halbzeit wegen einer Leistenverletzung ausgewechselt werden.

Durch diese Personalien müssen die beiden Rainer Trainer Daniel Schneider und Johannes Müller notgedrungen umstellen. Neben den beiden genannten fallen beim TSV Rain noch Torhüter Christoph Hartmann, Marcel Posselt und Johannes Rothgang aus. Zudem ist Astrit Topalaj wieder bei der U23 im Einsatz. „Wir müssen heute wieder bei Null anfangen, und 120 Prozent Leistung bringen, nur so haben wir in Ismaning eine Chance“, so das Credo der beiden Rainer Trainer. Der TSV Rain ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Klares Ziel in Ismaning ist wiederum, mindestens einen Punkt zu holen.

FC Ismaning findet nach schwachem Start wieder in die Spur

Der FC Ismaning tat sich heuer unter seinem neuen Trainer, dem langjährigen Torschützenkönig Mijo Stijepic sehr schwer. Doch er brachte sein Team nach dem schwachen Saisonstart wieder in die Spur. Genauso wie der TSV Rain gehört der personell stark bestückte FCI in der Rückrunde zu den positiven Überraschungen. Erfolgreichste Torschützen beim FCI sind bis dato der Ex-Wolfratshausener Angelo Hauk mit elf Treffern, gefolgt von Bastian Fischer mit zehn Toren und vor dem ehemaligen Kotterner Robin Vollsand mit neun Treffern. Seitens des TSV Rain sind Julian Brandt und Marko Cosic mit je zehn Toren vor Maximilian Käser mit neun Toren die erfolgreichsten Spieler.

Fanbus: Der Bus des TSV Rain fährt um 10.45 Uhr am Georg-Weber-Stadion ab. Für Fans besteht wieder Mitfahrgelegenheit.

Aufgebot TSV Rain: Maschke und Peuser (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, S. Müller, Bär, Käser, J. Müller, Krabler, Zupur, Götz, Bauer, Kurtishaj, Luburic, Brandt, Belousow und Knötzinger.

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (TSV Altfraunhofen)

