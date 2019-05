12:51 Uhr

Der TSV Rain verpasst den Sieg

Der TSV ist gegen Regionalligist Heimstetten klar die bessere Mannschaft, muss sich aber mit 1:1 begnügen. Kampfansage von Trainer Schneider fürs Rückspiel.

Von Stephanie Anton

Bei Rains Kapitän Fabian Triebel überwog doch deutlich das sogenannte weinende Auge nach dem Relegations-Hinspiel gegen den SV Heimstetten. „Das war ein verschenkter Sieg“, war er sich sicher. Zwar hatte sich der TSV gegen den Regionalligisten mit 1:1 keine schlechte Ausgangssituation für das Rückspiel am Sonntag geschaffen, jedoch war Mannschaft wie Fans klar – da wäre mehr drin gewesen.

Vor 1033 zahlenden Fans waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und hatten klar die besseren Chancen. Das musste nach der Partie auch Gäste-Trainer Christoph Schmitt zugeben, der sich „wie im falschen Film“ vorkam, angesichts der schlechten Leistung seiner Elf noch ein Remis ergattert zu haben.

Über 1000 Zuschauer im Georg-Weber-Stadion

Das Spiel startete mit ein paar Minuten Verspätung, da der Andrang am Einlass so groß war, dass noch gar nicht alle Zuschauer ins Georg-Weber-Stadion gelangt waren. Der TSV Rain war von Beginn an voll im Spiel, die erste Möglichkeit gehörte jedoch den Gästen. Nach einem Patzer von Dominik Bobinger bei der Ballannahme stürmte Moritz Hannemann auf das Rainer Tor zu, wurde aber noch gestört. Hannemann kam zwar noch zum Schuss, dieser stellte dann aber kein Problem für Torhüter Kevin Maschke dar. Zwingende Möglichkeiten gab es in der Folge nicht, wobei die Rainer aber mehr Spielanteile hatten. Nach 20 Minuten wurde Maschke im Gewühl vor dem Rainer Strafraum getroffen und musste kurz behandelt werden, er konnte jedoch weitermachen.

Nach einer Ecke von der rechten Seite durch Spieler-Co-Trainer Johannes Müller und einem Kopfball im Getümmel landete das Leder bei Maximilian Käser, der volley Richtung SVH-Tor abzog, doch der Ball ging knapp drüber. Auch Marco Zupur schoss kurz darauf aus rund 20 Metern drüber. Eine riesen Möglichkeit bot sich Rain in der 35. Minute: Johannes Müller zog rechts vor dem Tor ab und der Ball ging nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Auch Bobinger hatte kurz vor der Pause kein Glück und schoss vorbei.

Es hapert mit der Chancenverwertung

Der TSV kam genauso stark aus der Pause, nur haperte es wieder mit der Chancenverwertung. Kurz nach der Pause eine Großchance für die Rainer, doch Stefan Müller verzog. Im Gegenzug lief Heimstettens Maximilian Hintermaier mit dem Ball aufs Rainer Tor zu, wurde aber noch rechtzeitig abgedrängt. Plötzlich ging es ganz schnell: Johannes Müller erhielt den Ball und rannte aufs Heimstettener Tor zu, umspielte gar den Torhüter, doch ein Abwehrspieler der Gäste konnte ihn noch abfangen. Kurz darauf wurde dem SVH ein Schnitzer von Torwart Riedmüller fast zum Verhängnis. Beim Abfangversuch eines einfachen Balls entglitt ihm das Leder und seine Mitspieler konnten gerade noch klären.

Verpasste Chance des TSV Rain rächt sich

Rain war weiterhin das bessere Team, allerdings fehlte zum Glück noch ein Tor. Nach zwei Misslungenen Chancen des glücklosen Käser fiel in der 67. Minute das überfällige 1:0: Nach einer präzisen Flanke von Michael Krabler von der linken Spielfeldecke aus stieg Stefan Müller hoch und köpfte zur 1:0-Führung für die Hausherren ein. Nach einem starken Pass lief der eingewechselte Blerand Kurtishaj allein aufs Gäste-Tor zu, die kurze Störung eines SVH-Verteidigers hielt ihn nicht auf, dafür aber Torhüter Riedmüller. Dies sollte sich im Gegenzug rächen, denn nun fiel der glückliche Ausgleich durch Mohamad Awata mit der ersten Möglichkeit des SVH in der zweiten Hälfte. Aus spitzem Winkel traf der Stürmer nach einem weiten Ball ins lange Toreck. Rain konnte keine Chancen mehr kreieren und es blieb beim Remis.

TSV-Trainer Daniel Schneider bescheinigte seinem Team eine gute Leistung und gab sich kämpferisch: „Wir werden aus diesem Spiel lernen und Heimstetten am Sonntag das Leben schwer machen!“

TSV Rain: Maschke, Bobinger, Triebel, Bauer, Götz, Bär (ab 85. Kühling), Schröder, S. Müller, J. Müller, Zupur (ab 62. Krabler), Käser (ab 79. Kurtishaj)

SV Heimstetten: Riedmüller, Thomik (ab 46. Beierkuhnlein), Sabbagh, Günzel, Hintermaier, Hannemann, Duhnke, Schels, Riglewski (ab 79. Müller), Awata, Ebeling (ab 60. Sengersdorf)

Tore: 1:0 Stefan Müller (67.), 1:1 Mohamed Awata (82.) Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer Gelbe Karten: Stefan Müller, Maximilian Bär, Maximilian Käser – Yannick Günzel, Tim Schels Zuschauer: 1033

