Deutsche Meisterschaft: David Bauder auf Titelkurs

Die Piloten der SFG Donauwörth-Monheim schlagen sich beim Bundeswettkampf beachtlich. Ebenfalls gute Leistungen beim Militär-Segelflugwettbewerb.

Von Helge Zembold

Im saarländischen Marpingen bei der Deutschen Segelflugmeisterschaft ist von der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim David Bauder mit dabei.

Er fliegt in der 15-Meter-Klasse gemeinsam mit seinem Teampartner Steffen Schwarzer aus Aalen. Das Duo praktiziert den perfekten Teamflug, beide Piloten fliegen quasi Flügel an Flügel nebeneinander und unterstützen sich gegenseitig beim Auffinden der besten Aufwinde und Festlegen der besten Flugtaktik. Und das mit Erfolg: Schwarzer und Bauder belegen nach sechs Wertungstagen derzeit Rang eins und zwei. Sie trennen lediglich vier Punkte – oder fünf Sekunden Flugzeit.

Stephan Bosch peilt das Treppchen an

Ebenfalls bei der DM starten Stephan Bosch und Christoph Nacke. Sie treten gegen 29 Konkurrenten in der 18-Meter-Klasse an, also in der Gruppe der Segelflugzeuge mit 18 Metern Spannweite. Fünf Wertungstage absolvierten die Piloten bislang und legten dabei von der Wettbewerbsleitung vorgegebene Flugstrecken zwischen 200 und 350 Kilometern ohne Motorkraft zurück – und mit Erfolg: Bosch belegt derzeit Rang fünf, Nacke liegt auf Platz acht. Bosch fehlen auf einen Treppchenplatz rund 100 Punkte, das entspricht einem einzuholenden Zeitvorteil von knapp zehn Minuten.

Vier SFG-Piloten starten bei Militär-Segelflugmeisterschaft

Im Osten der Republik sind derweil gleich vier SFG-Piloten unter den Teilnehmern der Internationalen Militär-Segelflugmeisterschaft Holzdorf (Brandenburg). Robin Neumann, Lars Iwersen und Dennis Brunßen-Gerdes starten in der Clubklasse und belegten nach vier Flugtagen die Plätze sieben, elf und 26. In der Gemischten Klasse liegt Andreas Offer auf Platz vier. Beide Wettbewerbe laufen noch bis zum kommenden Wochenende.

Die Flüge von Offer, Neumann und Iwersen konnte die SFG auch in der vergangenen Bundesliga-Runde für sich verbuchen: Platz zehn für den Club vom Stillberghof, damit Rang 19 insgesamt. Somit verbessert sich der Club um zwei Plätze.

Die Segelflug-Bundesliga-Tabelle nach 15 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 207 Punkte

2. LSV Burgdorf (NI) 199

3. LSG Bayreuth (BY) 196

…

17. FCC-Berlin (BB) 113

18. LSV Homberg/Ohm (HE) 100

19. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 99

20. FLC Schwandorf (BY) 94

21. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 89

