vor 22 Min.

Die Abwehr als Schwachstelle

Der TSV Bäumenheim lässt auch gegen Neusäß zu viele Tore zu

Bei den bisherigen Spielen der Bäumenheimer Handball-Herren gab es fast immer eine „Torgarantie“. Die Handball-Fans konnten sich sicher sein, dass viele Tore fallen. Doch zum Leidwesen der TSV-Spieler gab es zumindest in den vergangenen drei Bezirksliga-Spielen immer das bessere Ende für die Gegner. Nach Augsburg-Hochzoll (32:25) und VfL Günzburg (29:38) setzte es diesmal in einem erneut torreichen Spiel mit 36:38 die dritte Niederlage in Folge beim TSV Neusäß.

Nach 111 Gegentoren in drei Spielen erweist sich die Abwehr der Bäumenheimer als Schwachstelle. Beim Gastspiel in Neusäß offenbarten allerdings auch die Hausherren, dass ihre Hintermannschaft alles andere als sattelfest ist. Der 7:7-Zwischenstand nach gut zehn Minuten ließ schon auf ein hohes Ergebnis schließen. Zu zögerlich, unentschlossen, nicht aggressiv agierte die Bäumenheimer Abwehr.

Mit zunehmender Spieldauer wechselte die Führung, beide Mannschaften glänzten im Angriff, unterstützten aber ihre Keeper zu wenig. Symptomatisch die Schlusssekunden vor der Pause: Nach dem Treffer zum 17:18-Anschluss waren nur noch Sekunden zu spielen, Neusäß gelang noch ein Tor zum 19:17-Halbzeitstand. Zwei vergebene Strafwürfe bei den Gästen hätten das Ergebnis etwas verschönert. Anfang der zweiten Hälfte dann eine Druckphase der Gäste, die nach drei Toren in Serie beim 23:26 vorn lagen. Bis zum 26:28 hielt dies, dann drehte Neusäß mit vier Toren in Serie zum 30:28 das Spiel zu seinen Gunsten. Näher als auf 35:33 kamen die Gäste nicht mehr ran. Das letzte Tor gelang Chippo Ioja für die Gäste zum 38:36-Endstand, doch damit war die Niederlage nicht mehr abzuwenden.

TSV-Trainer Markus Bügelsteiber muss es gelingen, seine Abwehr sattelfester zu machen, da nun zwei „Schicksalsspiele“ anstehen. Gegen den SG Gersthofen II (16. November) und die TSG Augsburg (24. November) geht es gegen die beiden Schlusslichter, gegen die unbedingt gepunktet werden muss. (hh)

TSV Bäumenheim Hill (im Tor) – Helbing, Lechner (2), Krebs, Ewinger (3), Jung (6/2), Köpf, Hurle (3), Uhl (1), Tayeh, Richter (3), Ioja (6), Klement (5/4) und Heinisch (7).

