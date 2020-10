18:58 Uhr

Die Durststrecke für den TSV Rain II geht weiter

Die beiden Bezirksligisten FC Mertingen und TSV Rain II können am Wochenende nicht punkten. Dabei sind beide abstiegsgefährdet.

Im Landkreis-Derby in der Bezirksliga Nord, das gleichzeitig das Kellerduell darstellte, zog der TSV Rain II gegen den SV Holzkirchen mit 0:1 den Kürzeren – ein weiterer Rückschlag für das Team.

Ebenfalls ohne Punkte ging der FC Mertingen aus seinem jüngsten Spiel. Im letzten und entscheidenden Meisterschaftsspiel der vergangenen Saison hatte der FCM mit einem 0:0 gegen den TSV Wertingen noch den Titel in der Kreisliga Nord feiern können. Nun ging das Duell der beiden Kontrahenten in der Bezirksliga klar an die Wertinger. Mit 1:4 musste sich der FCM geschlagen geben.

TSV Wertingen – FC Mertingen 4:1 (2:0). Im Duell der Aufsteiger hatten die Gastgeber die Partie immer unter Kontrolle. Bereits in der 4. Minute zeigte die Heimmannschaft in der Offensive auf. Christoph Prestel steckte den Ball auf Marco Schiermoch durch, doch dessen Schuss flog knapp am langen Eck vorbei. Im weiteren Verlauf dominierte Wertingen das Spiel und kam zu vielen Torabschlüssen. Nach einer guten halben Stunde brach Valentin Jaumann den Bann und erzielte mit seinem zehnten Saisontor die Führung. Florian Eising zog aus der zweiten Reihe ab, in der Schussbahn stand Jaumann, der den Ball annahm und flach einschob.

Nur drei Minuten später erhöhte Christoph Prestel. Er hob einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert zum 2:0-Pausenstand in den Winkel. Auch im zweiten Durchgang hatte Wertingen das Spiel klar im Griff und konnte die Führung in der 52. Minute ausbauen. Eine Hereingabe von Kapitän Maximilian Beham nahm Christoph Müller direkt – und der Ball landete wie an einer Schnur gezogen im Gehäuse.

Die Gäste aus Mertingen kamen wie aus dem Nichts in der 68. Minute zu ihrem Treffer. Christoph Haas setzte das Leder – sträflich allein gelassen – von der rechten Strafraumseite ins lange Eck. Nun zog sich Wertingen etwas zurück und überlies dem FCM das Spielgeschehen. Die Gäste kamen allerdings kaum gefährlich in der Nähe des TSV-Strafraums. Den 4:1-Endstand erzielte Christoph Prestel mit seinem zweiten Treffer. Der eingewechselte Manuel Rueß steckte das Spielgerät auf Prestel durch, der war frei vor dem Keeper und schloss überlegt ins lange Eck ab. (thmi)

Niederlage für den TSV Rain II im Kellerduell

FC Mertingen Hosp, Wagner, Kling, Langhammer, Schweihofer (46. Heckmeier), Schroll, Hosp (80. Binder), Schuster, Wagner (61. Haas), Bauer (80. Link), Spingler (61. Gaugenrieder) Tore: 1:0 Jaumann (32.), 2:0 Prestel (35.), 3:0 Müller (52.), 3:1 Haas (68.), 4:1 Prestel (84.) Zuschauer: 150

TSV Rain II – SV Holzkirchen 0:1 (0:1). Im Spiel Letzter gegen Vorletzter unterlagen die Schützlinge von Trainer Markus Kapfer gegen den SV Holzkirchen verdient mit 0:1. Zu Beginn konnten sich die Blumenstädter leichte Vorteile erspielen ohne richtig Gefahr auf das Tor der Gäste zu erzeugen. Holzkirchen wollte über Umschaltaktionen Gefahr erzeugen, doch die Abwehr um Alexander Drabek behielt die Oberhand. Nach rund 20 Minuten neutralisieren sich beide Mannschaften und Holzkirchen wurde langsam gefährlicher. In der 39. Minute gingen die Gäste nach einer Unachtsamkeit der Rainer Abwehr nach einer Hereingabe über die rechte Seite durch Marcel Köhnlein in Führung. So ging es in die Halbzeit.

Im zweiten Abschnitt versuchten die Hausherren den Druck auf die Gäste zu erhöhen und gingen so erhöhtes Risiko, ohne sich richtige Torchancen zu erspielen. Nach 55 Minuten kamen die Gäste durch die sich bietenden Räume zu großen Konterchancen, die der beste Rainer an diesem Tag, Torhüter Stefan Besel, verhinderte.

In der 73. Minute dezimierte sich die Heimelf durch eine Gelb-Rote Karte für Matthias Kühling selbst. In der Folge drückten die Rainer zwar mehr, doch so boten sich noch mehr Räume für die Gäste, die bis zur 90. Minute eigentlich auf 3:0 oder 4:0 hätten erhöhen können. In der 90. Minute ergab sich die große Ausgleichschance für die Rainer U23, als Muris Avdic im Strafraum gelegt wurde, doch Fabian Miehlich vergab die große Chance. So blieb es beim 0:1 für Holzkirchen. (tsv)

TSV Rain II: Besel, Drabek, Willsch, Hackenberg, Bottenschein, Avdic, Kühling, Talla, Miehlich, Bischofberger, Käser Tore: 0:1 Marcel Köhnlein (39.) Zuschauer: 120

