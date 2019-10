vor 24 Min.

Die Kegel fallen für den TSV Rain

Frauenteam zeigt gegen TSG Augsburg II teils sehr starke Leistungen

Nach der kleinen Enttäuschung in Betzigau wollte die Frauen-Kegelmannschaft des TSV Rain gegen die TSG Augsburg II ihren zweiten Saisonsieg in der Bezirksoberliga einfahren. Dies gelang in überzeugender Art mit teilweise hervorragenden Leistungen, insbesondere durch Marille Meisinger mit 535 Holz.

Sowohl bei den Mannschaftspunkten als auch bei der Holzzahl war die Truppe des TSV klar besser. Am Ende gewannen die Rainerinnen 5:1 (1990:1818 Holz). Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis und Platz fünf in der Tabelle kann das Team nun mit dem Saisonstart zufrieden sein.

Überragend an diesem Tag war die Startpaarung. Während Resi Zinnecker in allen Sätzen großartig spielte, fand ihre Gegnerin nie zu ihrem Spiel, musste alle vier Sätze an die Gastgeberin abgeben und verlor auch bei der Holzzahl eindeutig mit 438:513 Zählern. Noch besser machte es Marille Meisinger, die mit 4:0 Sätzen und 535:436 Holz einen grandiosen Sieg einfuhr. Als Tagesbeste überzeugte sie im Räumen mit 167 Holz und war auch auf die Vollen mit 368 Holz allen anderen überlegen. Mit 2:0 Mannschaftspunkten und einem riesigen Vorsprung bei der Mannschaftsholzzahl lag der TSV nun schon fast uneinholbar in Führung.

Die Schlusspaarung konnte nun eigentlich ohne große Sorgen den Sieg sicherstellen. Anita Bildhoff musste hier als einzige Rainerin eine Niederlage einstecken. Nach ihrer tollen Leistung im vergangenen Spiel gelang ihr an diesem Tag überhaupt nichts. Sie musste alle Sätze abgeben. Mit 0:4 und 441:494 Holz war ihre Niederlage eindeutig. Heidi Mittring hatte bei ihrer Partie zwei sehr gute und zwei weniger gelungene Sätze. Sie kam am Ende aber aufgrund der höheren Holzzahl (501:450) zum Gewinn des Mannschaftspunktes.

Am kommenden Sonntag steht bereits das nächste Heimspiel auf dem Terminplan. Gegner sind die Damen des SC Vöhringen, der mit 2:6 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. Die Mannschaft ist allerdings unberechenbar und wird nicht ohne gute Leistung zu besiegen sein. Die Rainerinnen freuen sich auf viele Zuschauer. (wme)

Themen folgen