05:28 Uhr

Die Mission der SpVgg Riedlingen: Dominik Kohnle stoppen

Plus Wenn Kreisliga-Schlusslicht Riedlingen gegen den Kreisliga-Zweiten Reimlingen punkten will, muss es dessen Torjäger weitestgehend aufhalten. Welchen Plan es deshalb verfolgt.

Von Patrick Widinger

Eine große Aufgabe hat das Schlusslicht der Kreisliga Nord, die SpVgg Riedlingen, am Sonntag zu erledigen: Es geht gegen den Tabellenzweiten Reimlingen. Doch dieser hat den 28-Tore-Mann, Dominik Kohnle, in seinen Reihen. Um ihn zu stoppen, hat Riedlingen bereits einen Plan. Altisheim bekommt es mit Aufsteiger Kicklingen zu tun, während Donaumünster in Möttingen um Punkte kämpft und Wörnitzstein schon am Samstag den BC Schretzheim erwartet.

Wörnitzstein will sich gegen Schretzheim steigern

SV Wörnitzstein-Berg – BC Schretzheim. Einen Sieg und eine Niederlage gab es für den Aufstiegsaspiranten Wörnitzstein aus den ersten zwei Spielen: „In Maihingen waren wir von Anfang an voll da und haben durch aggressives Pressing den Gegner zu Fehlern gezwungen. In Kicklingen gab es dagegen mehr Schatten als Licht in unserem Spiel“, sagt der Sportliche Leiter, Michael Schmidbaur. Am Samstagnachmittag gegen den BC Schretzheim müsse man sich jetzt wieder steigern, um die eigenen Ziele zu erreichen: „Das Hinspiel haben wir 0:3 verloren, hier haben wir definitiv noch eine Rechnung offen. Wir erwarten allerdings ein von Kampf geprägtes Spiel, das nicht einfach wird. Ein frühes Tor würde uns sicher in die Karten spielen“, so Schmidbaur. Ziel ist zuhause in jedem Fall ein Sieg, um weiterhin an der Spitze zu bleiben.

Riedlingen spielt gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga

SpVgg Riedlingen – FSV Reimlingen. „Mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Schretzheim bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden“, sagt Riedlingens Trainer Florian Steppich, der vergangene Woche beim Remis in Donaumünster eine tolle Moral seiner Mannschaft sah. Am Sonntag geht es für sein Team gegen den Tabellenzweiten Reimlingen. „Reimlingen ist die offensivstärkste Mannschaft der Liga, entscheidend wird folglich sein, wie wir verteidigen“, so Steppich. Doch auch Riedlingen benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf, weshalb auch das offensive Spiel funktionieren muss. „Wir müssen vorne unsere Chancen besser nutzen und die Offensive des FSV im Kollektiv verteidigen, denn einen Ausnahmestürmer wie Dominik Kohnle komplett auszuschalten, wird schwer“, so Steppich. Kohnle traf für Reimlingen bereits 28 Mal in 19 Spielen.

Donaumünster will "leichte Fehler abstellen"

TSV Möttingen – SV Donaumünster-Erlingshofen. „Wenn wir unsere leichten Fehler abstellen, können wir das Spiel sicher gewinnen“, sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg vor der Partie gegen den TSV Möttingen am Sonntag. „Wir sind gut in Form und wollen uns für die Niederlage im Hinspiel revanchieren“, so Sorg weiter. Mit den bisher geholten vier von sechs möglichen Punkten könne man leben, allerdings mache die Mannschaft aktuell zu viele leichte Fehler.

Personell fehlen Philipp Sturm sowie voraussichtlich Hannes Wagenblast, dafür kehrt Laurin Bumberger wieder in den Kader zurück. „Positiv hervorheben, muss ich aktuell unseren neuen Torhüter Kevin Abold. Er hat zwei tadellose Spiele abgeliefert und ist der sichere Rückhalt, den wir uns erhofft haben“, sagt Sorg.

Altisheim gegen Kicklingen in der Außenseiterrolle

SpVgg Altisheim-Leitheim - SV Kicklingen-Fristingen. Altisheim verspielte vergangene Woche eine Führung und musste sich am Ende mit 2:3 in Maihingen geschlagen geben. Folglich holte die Fuchs-Elf nur drei Punkte aus den ersten drei Spielen. Mit 24 Punkten steht die Mannschaft aktuell trotzdem im sicheren Mittelfeld der Tabelle, mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.

Am Sonntag zuhause gegen Kicklingen ist Altisheim in der Außenseiterrolle, trotzdem will man gegen den Aufsteiger punkten. „Grundsätzlich ist die Mannschaft in guter Verfassung“, betont auch Michael Mederle, sportlicher Leiter bei der SpVgg Altisheim-Leitheim.

Gegner Kicklingen ist allerdings beflügelt vom 3:1-Sieg vergangene Woche gegen Spitzenreiter Wörnitzstein und wird folglich nicht leicht zu knacken sein.

