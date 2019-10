10:38 Uhr

Die Waldseebiber legen wieder los

Die Eishockey-Spieler vom ERC Waldseebiber Monheim waren zum Trainingslager in Pfronten (im Bild) und starteten inzwischen in die neue Saison des Schwabencups.

Monheimer starteten mit einer Pleite in die neue Saison. Dennoch herrscht Zuversicht.

Nachdem einige Eishockeyligen schon in die neue Saison gestartet sind, war es nun auch bei den Waldseebibern vom ERC Monheim so weit. Nachdem man sich dieses Jahr wieder im Trainingslager auf die neue Spielzeit vorbereitet hatte, stand dem Saisonstart also nichts mehr im Weg. Gegen die Augsburger Huskies gab es jedoch eine Auftaktniederlage.

Das Trainingslager wurde dieses Jahr in Pfronten abgehalten, nicht wie bisher üblich in Tschechien. Im Allgäu wurden die ersten Grundsteine für die kommende Spielzeit gelegt, die Grundlagen aufgefrischt und taktische Spielzüge einstudiert. Bei wunderschönem Wetter und umgeben von einer traumhaften Landschaft kann man insgesamt auf ein sehr gelungenes und erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Am ersten Spieltag stand wie im vergangenen Jahr das Spiel gegen den Meister, die Huskies aus Augsburg, auf dem Programm.

Grundstein für die Saison

Voller Zuversicht und Motivation starteten die Waldseebiber in die Partie. Nach einer hart umkämpften Anfangsphase gingen die Monheimer in Person von Philipp Unger in Führung. Diese Führung konnte in einer hitzigen Partie bis über weite Strecken verteidigt werden. Es blieb während der gesamten Spielzeit eine enge Partie. Die Chancen waren auf beiden Seiten zahlreich, wobei die Ausbeute eher mager war. Als sich das Ende der Partie zuneigte, erzielte der Vorjahresmeister den Ausgleich. Das Spiel sollte sich anschließend zugunsten der Huskies wenden und so mussten die Biber zwei weitere unglückliche Gegentreffer hinnehmen. Insgesamt ein sehr enges Spiel, leider mit dem besseren Ende für den Gegner der Waldseebiber.

Trotz dieser 1:3-Niederlage wurde ein ganz klarer Grundstein für die Saison gelegt. Zum Teil waren schöne Kombinationen der Monheimer im Spiel zu bewundern, welche saisonübergreifend auch zum Erfolg führen sollen. Die Biber streben voller Zuversicht eine ähnliche Platzierung wie in der vergangenen Saison und somit die Teilnahme an den Playoffs des Schwabencup 2 an. Am zweiten Spieltag treffen die Biber auf die Inninger Schweinehunde (2. November). Dort wollen die Monheimer den ersten Sieg holen. (unf)

Themen folgen