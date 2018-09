Die beste Leistung des Spieltages

05:54 Uhr

Heidi Mittrings 556 Holz sind in der Bezirksoberliga absolute Spitze. Am Ende steht ein 6:0-Sieg für den TSV Rain.

Rain Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Schwaben/Oberbayern in die Bezirksoberliga begann die neue Saison für das Frauen-Kegelteam des TSV Rain gleich mit einer glänzenden Vorstellung. Neu ist in dieser Liga die Anzahl der Spielerinnen je Verein. Ab der Bezirksoberliga Frauen werden die Wettkämpfe nur noch mit vier Akteurinnen ausgetragen. Der Saisonauftakt gelang gegen den Aufsteiger, den FV Weißenhorn, mit einer glänzenden Leistung. Spielten die Gastgeberinnen doch wie aus einem Guss und ließen der noch sehr jungen Truppe beim 6:0 (2083:1906 Holz) keine Chance. Ein erfolgreicher Start, der berechtigte Hoffnung auf das gesteckte Saisonziel (ein vorderer Tabellenplatz mit der Möglichkeit zum Wiederaufstieg) macht.

Die Mannschaft des Aufsteigers überraschte zu Beginn vor allem durch die sehr junge Truppe, die sich in den einzelnen Spielen mit sehr guten Leistungen präsentierte. Am Ende war jedoch die Erfahrung der Keglerinnen ausschlaggebend und führte zu einem klaren Rainer Sieg. Die erkältungsgeschwächte Marille Meisinger begann mit drei guten Durchgängen und musste nur bei den letzten 30 Schüben krankheitsbedingt etwas zurückstecken. Mit 516 Holz und 3:1 Satzpunkten gewann sie. Sabine Mitschke-Schweiger vervollständigte den guten Start. Neben zwei gewonnenen Sätzen und einem Remis, lag sie auch bei der Holzzahl vorne (486: 483).

Geschlossene Teamleistung des TSV Rain

In der Rainer Schlusspaarung glänzte Carola Wollny, Rains Kegelchefin, vor allem in den ersten Sätzen. Sie musste mächtig kämpfen, um diese Spiele gegen die junge Gegnerin zu gewinnen. Am Ende des Matches setzte sich aber hier die große Erfahrung der Rainerin durch. Mit 4:0 Sätzen und 525:462 Holz ging der Mannschaftspunkt klar an den TSV Rain. Heidi Mittring, Rains derzeitige Spitzenspielerin, setzte dem tollen Wettkampf aus TSV-Sicht die Krone auf. Mit vier gleichmäßigen, großartig gespielten Durchgängen erzielte sie nicht nur das beste Ergebnis des Tages in Rain, sondern auch des gesamten Ligatags mit 556 Holz. Die 389 Holz in die Vollen und 167 Holz im Räumen führten zum 4:0-Sieg in ihrer Partie.

Der 6:0-Sieg bedeutete einen gelungener Auftakt in die neuen Saison, die am kommenden Sonntag gegen die 2. Mannschaft der TSG Augsburg in Augsburg seine Fortsetzung findet.

Die TSV-Betreuerin Brigitte Bedrich freute sich vor allem über die großartige geschlossene Mannschaftsleistung ihres Teams. (wme)

