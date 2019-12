vor 48 Min.

Die besten „Blattln“ seit Jahren

Nordheimer küren ihre Regenten und Jahresmeister

Zum Ende des Schützenjahres haben die Nordheimer Gemütlichkeits-Schützen ihre Vereinsmeister und neuen Könige geehrt. Hierbei kam es zu drei Besonderheiten: Zum einen sicherte sich Ramona Ziegelmeir mit einem 52-Teiler zum dritten Mal in Folge den Titel der Schützenliesl. Zudem errangen Schützenkönig Roland Kaim und Jugendkönigin Melina Müller je mit einem 17-Teiler den Titel, und zum Dritten sind die Tiefschüsse der drei neuen Regenten in Summe (86-Teiler) die besten seit vielen Jahren.

Schützenmeister Reinhold Belli freute es besonders, dass bei rund 30 Teilnehmern elf Damen, sechs Jugendliche und sechs Senioren beziehungsweise Auflageschützen am Stand waren. Die Nächstplatzierten der Königswertung waren bei den Schützen als „Wurstkönig“ Helmut Rasp (53-Teiler) und als „Brezenkönig“ Fabian Zinsmeister (77). Bei der Jugend lag „Wurstkönigin“ Michaela Kaim (83) vor „Brezenkönig“ Lukas Ziegelmeier (168). Bei der Liesl-Wertung lag „Wurstkönigin“ Martina Müller (99) vor „Brezenkönigin“ Sandra Zinsmeister (136). Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde Jürgen Rammer (Jahresschnitt: 346 Ringe) vor Dominik Zinsmeister und Roland Kaim. In der Jugendklasse Michaela Kaim (Jahresschnitt 354 Ringe) vor Leonhard Rammer und Elias Stecker. Bei den Senioren/Auflageschützen „Altmeister“ Hans Ziegelmeier souverän mit 395 Ringe vor Helmut Rasp und Georg Sporer.

Das allgemeine Preisschießen bei der Jugend gewann Lukas Ziegelmeier (92 Ringe) vor Michaela Kaim (88) und Lisa Brechenmacher (84). Bei den Senioren und Auflageschützen lag Hans Ziegelmeier (100) vor Helmut (99) und Christine Rasp (93), in der Schützenklasse siegte Ramona Ziegelmeir (91) vor Fabian Zinsmeister und Gerd Zausinger (beide 91). (dz)

