Die neuen Ligen stehen fest

Der Bezirksspielausschuss hat die Einteilungen für die neue Saison vorgenommen. Hier gibt es die Übersicht

Der Bezirksspielausschuss hat am Wochenende die Ligen-Einteilungen vorgenommen. Im Folgenden gibt es die Übersicht, wo die Fußballer aus dem Verbreitungsgebiet der Donauwörther Zeitung (bei den jeweiligen Spielklassen gefettet) in der kommenden Saison um Tore und Punkte kämpfen werden. Vor allem bei der Einteilung der beiden Bezirksligen habe man nach geografischen sowie spiel- und verkehrstechnischen Gesichtspunkten entschieden, so Bezirksspielleiter Rainer Zeiser.

TSV Nördlingen II, TSV Rain II, SC Bubesheim, VfL Ecknach, FC Affing, FC Stätzling, SV Holzkirchen, TSV Meitingen, TSV Gersthofen, TSV Aindling, BC Adelzhausen, TSV Hollenbach, SC Altenmünster, FC Mertingen, FC Günzburg und TSV Wertingen.

FC Maihingen, SpVgg Altisheim-Leitheim, SSV Höchstädt, BC Schretzheim, SV Donaumünster-Erlingshofen, FSV Reimlngen, TSV Möttingen, TSV Oettingen, SpVgg Riedlingen, FSV Marktoffingen, SV Wörnitzstein-Berg, TSV Hainsfarth, SV Kicklingen-Fristingen und SV Holzheim/Donau.

SSV Alsmoos-Petersdorf, BC Rinnenthal, TSV Pöttmes, TSV Burgheim, SC Griesbeckerzell, DJK Langenmosen, FC Gerolsbach, SV Feldheim, TSV Firnhaberau, BC Aichach, TSV Dasing, SV Thierhaupten, TSG Untermaxfeld und SC Mühlried.

, TSV Wemding, SV Schwörsheim/Munningen, SV Niederhofen/Ehingen, TSV Monheim, Lauber SV, SpVgg Deiningen, SV Hausen-Schopflohe, FSV Flotzheim, SpVgg Ederheim, Sportclub D.L.P., FSV Buchdorf, SG Munzingen/Birkhausen, SG Alerheim und TSV Mönchsdeggingen.

SV Wortelstetten, TSV Wertingen II, TSV Unterringingen, TSV Unterthürheim, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, VfB Oberndorf, TSV Harburg, SV Genderkingen, SV Eggelstetten, TSV Ebermergen, SSV Dillingen, TSV Binswangen, TSV Bäumenheim und SV Ehingen-Ortlfingen.

BSV Berg im Gau, SV Echsheim-Reicherstein, FC Ehekirchen II, SV Holzheim, SV Grasheim, SpVgg Joshofen-Bergheim, FC Rennertshofen, SV Münster, SV Klingsmoos, BSV Neuburg, SV Wagenhofen-Ballersdorf, SC Ried und SV Straß.

SV Wechingen, SC Wallerstein, Eintracht T.R.B., SC Athletik Nördlingen, SC Nähermemmingen-Baldingen, FSG Mündling-Sulzdorf, SpVgg Minderoffingen, SV Megesheim, FC Marxheim-Gansheim, SV Kaisheim, BC Huisheim, SG Gundelsheim/Weilheim, SV Großsorheim und SV Mauren.

SG Lutzingen, SV Kicklingen-Fristingen II, FC Donauried, SV Roggden, SV Donaualtheim, BSC Unterglauheim, SSV Steinheim, FC Unterbechingen, SC Mörslingen, FC Osterbuch, VfL Zusamaltheim, TSV Bissingen, SV Villenbach und SV Wörnitzstein-Berg II.

FC Zell-Bruck, VfR Neuburg II, TSV Ober-/Unterhausen, FC Staudheim, BSV Neuburg II, DJK Brunnen, SV Weichering, SC Rohrenfels, SV Sinning, SC Feldkirchen, SV Waidhofen, SV Bayerdilling, SV Echsheim-Reicherstein II und FC Illdorf.

SV Erlingen, FC Langweid, TSV Dinkelscherben II, SV Achsheim, TSV Zusmarshausen II, SV Adelsried, SV Wörleschwang, SC Biberbach, TSV Herbertshofen, SpVgg Auerbach-Streitheim II, VfL Westendorf, SV Nordendorf und FC Horgau II.

Fatih Spor Asbach-Bäumenheim, FC Nordries, FSV Utzwingen, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen, Sportclub D.L.P. II, SV Amerdingen, SV Grosselfingen, SC Tapfheim, SV Otting, TKSV Donauwörth, SV Holzkirchen II, TSV Wemding II und FSV Flotzheim II.

FC Maihingen II, SpVgg Altisheim-Leitheim II, SSV Höchstädt II, SV Donaumünster-Erlingshofen II, FSV Reimlingen II, TSV Oettingen II, SpVgg Riedlingen II, FSV Marktoffingen II, TSV Hainsfarth II, SV Holzheim II, TSV Möttingen II und FC Mertingen II.

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam II, SSV Dillingen II, SV Eggelstetten II, SV Genderkingen II, TSV Harburg II, SV Wortelstetten II, TSV Binswangen II. SG Unterringingen/Hohenaltheim, TSV Bäumenheim II, TSV Unterthürheim II, VfB Oberndorf II, TSV Ebermergen II, SC Unterliezheim und SV Ehingen/Ortlfingen II.

BSV Berg im Gau II, SV Bertoldsheim, SC Ried II, SV Feldheim II, SV Holzheim II, FC Rennertshofen II, SV Münster II, DJK Sandizell-Grimolzhausen, SV Ludwigsmoos, SV Grasheim II, SpVgg Joshofen-Bergheim II, TSG Untermaxfeld II, FC Illdorf II.

CSC Batzenhofen-Hirblingen, TSV Ellgau, Hainhofener SV II, SV Bonstetten, SSV Anhausen III, TSV Diedorf II, TSV Lützelburg II, TSV Steppach II, TSG Stadtbergen II, TSV Leitershofen II, TSV Welden II, FC Emersacker II und SpVgg Deuringen II.

