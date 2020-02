vor 27 Min.

Diese Teams zeigten 2019 Top-Leistungen

Die Nominierten für das Team des Jahres kommen aus den Bereichen Tischtennis, Fußball und Leichtathletik

Gemeinsam siegen und gemeinsam verlieren – eine Mannschaftssportart stellt nach wie vor einen besonderen Reiz für Athleten dar. Kein Wunder also, dass solche Sportarten besonders beliebt sind. Die Nominierten für das Team des Jahres haben allesamt hervorragende Leistungen im vergangenen Jahr gezeigt.

Rain ( Tischtennis). Ein besonderes Kunststück gelang der ersten Tischtennis-Mannschaft des TSV Rain. Als Liga-Neuling wurde das Team einen Spieltag vor Saisonende Meister der Bezirksoberliga und schaffte damit den Durchmarsch in die Landesliga. Ein Jahr zuvor hatte der TSV den Titel in der 3. Bezirksliga Nord perfekt gemacht. In der Landesliga Westsüdwest schlugen sich die Rainer in der Hinrunde mehr als ordentlich und sind nun auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt.

Mertingen ( Fußball). Historisches gelang 2019 den Fußballern des FC Mertingen. Das Team wurde Meister der Kreisliga Nord und stieg damit erstmalig in der Geschichte des Vereins in die Bezirksliga auf. Die Mannschaft hatte sich zuvor mit dem TSV Wertingen ein heißes Rennen um den Titel geliefert. Am letzten Spieltag trafen die beiden Teams dann aufeinander und kickten vor rund 500 Zuschauern um die Meisterschaft. Die beiden Kontrahenten trennten in der Tabelle nur zwei magere Punkte, Wertingen musste also siegen, um dem FCM noch den Titel abzuluchsen. Doch die Mertinger behielten die Nerven, brachten ein 0:0 über die Zeit und konnten mit am Ende 65 Punkten in der Tabelle den Aufstieg feiern.

Donau-Ries, Staffelmännl. (Laufsport). Einen bayerischen Meistertitel nahm 2019 die männliche 4x400-Meter-Staffel der LG Donau-Ries mit nach Hause. Das Quartett, bestehend aus Felix Herrmann aus Nördlingen und den drei Donauwörthern Martin Kurnoth, Elias Gnad und Samuel Ostermeier, ging bei den bayerischen Langstaffelmeisterschaften in Freising an den Start. Alle vier Läufer spielten im Wettkampf ihr ganzes Können aus und holten sich souverän den Sieg (U23) in 3:35:80 Minuten.

Als bayerischer Meister ging es für die jungen Männer dann zu den süddeutschen Meisterschaften in der Altersklasse U23. Mit 3:33:77 Minuten verbesserte das Team seine Bestzeit, die am Ende zu Platz fünf reichte. (sut)

