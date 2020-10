vor 20 Min.

Donau Floorball verteidigt die Tabellenspitze

Beim FC Rennsteig Avalanche gibt sich das Team aus Ingosltadt/Nordheim keine Blöße

Gegen Rennsteig Avalanche konnten die Spieler von Donau Floorball Ingolstadt/Nordheim auch im zweiten Ligaspiel überzeugen und holten die drei Punkte verdient an die Donau. Die Mannschaft um Kapitän Oliver Beer bleibt damit weiter Spitzenreiter der 2. Bundesliga Süd/West.

Die Donau-Floorballer starteten gleich von Beginn an mit viel Schwung ins erste Drittel, konnten aber zunächst noch kein Kapital daraus schlagen.

Erst in der achten Minute gelang es Oliver Beer, auf Zuspiel von Jochen Kleinbauer zur verdienten Führung zu verwandeln. Die etwas ersatzgeschwächten Gastgeber mussten sich von Anfang an ihre Kräfte einteilen und setzten daher auf eine sehr defensive Spielweise mit vereinzelten Kontern. Mit einigen schönen Kombinationen konnte das Abwehr-Bollwerk dennoch überwunden werden und so ging es mit einem 5:1-Vorsprung in die Drittelpause.

Wie bereits im vergangenen Spiel gegen Feuerbach, ruhten sich die Bayern im zweiten Drittel zu sehr auf der Führung aus und begannen, nachlässiger zu spielen. Häufige Fehler im Aufbau und Unachtsamkeiten in der Defensive waren die Folge. Diese Fehler wurden umgehend von Rennsteig bestraft, und so konnten die Gastgeber immer wieder verkürzen und sich weiterhin im Spiel halten. Lediglich die Tore von Kevin Kapfer und David Kraus sicherten einen Zwei-Tore-Vorsprung, und es ging bei einem Spielstand von 6:8 erneut in die Kabine.

Die Ansprache von Trainer Boucher zeigte nach Wiederanpfiff sofort Wirkung, und die Souveränität aus dem ersten Drittel kehrte nach und nach zurück. Durch ein Eigentor und die Treffer von Jochen Kleinbauer und erneut David Kraus konnten die Gäste zunächst wieder auf elf Tore erhöhen. Es folgten ein erfolgreicher Alleingang und ein konsequentes Überzahlspiel der Thüringer.

Nach einem starken Unterzahlspiel mit mehrfach hochkarätigen Torchancen waren es dann doch die Gastgeber, die mit Ablauf der Strafe zum 8:11 einnetzten. Den Schlusspunkt der Partie setzte Marek Sedelmeier in Überzahl zum 8:12-Endstand zugunsten der Donau-Floorballer.

Donau Floorball sichert sich damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und bleibt an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga Süd/West. Nach drei Auswärtsfahrten in den ersten drei Pflichtspielen findet das nächste Spiel wieder in der heimischen Paul-Wegmann-Halle statt. Am 25. Oktober ist ab 13 Uhr der Liga-Neuling Ebersgöns zu Gast an der Donau. (dz)

Themen folgen