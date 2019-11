13:07 Uhr

Donau Floorballer fahren den nächsten Heimsieg ein

Donau Floorball (mit Jeremy Mertens, vorne in Weiß) gewann gegen den FC Rennsteig Avalanche (mit Jan Janechek) knapp mit 8:7. Dabei drehte das Team einen 0:3-Rückstand.

Donau Floorball Ingolstadt/Nordheim gewinnt 8:7 gegen FC Rennsteig Avalanche.

In einer knappen Partie holte Donau Floorball einen 0:3-Rückstand auf, zog anschließend bis 7:4 am FC Rennsteig Avalanche vorbei und sicherte sich mit 8:7 bereits den zweiten Heimsieg in Folge.

Bereits im Vorfeld wurde eine spannende Partie erwartet, da für die beiden punktgleichen Teams Sieg oder Niederlage richtungsweisend für die aktuelle Tabellensituation der letzten Vorrundenspiele sein würde.

In der vergangenen Saison konnte Donau Floorball nach einer Auswärtsniederlage dem FC Rennsteig beim Heimspiel in Donauwörth einen klaren Sieg abringen. An diesen Erfolg und den überzeugenden Leistungen der beiden vergangenen Spiele gegen Leipzig und Chemnitz wollte das Heimteam anknüpfen und erneut punkten.

Vier Sekunden bis zum ersten Gegentor

Umso überraschter waren die Donau Floorballer von dem schnellen Vorstoß der Thüringer, welche in Bestbesetzung und neuerdings auch mit Trainer aufmarschierten. Nach nur vier Sekunden eröffneten die Gäste zum 0:1, um eine Minute später sogleich zu erhöhen. Nachdem die Rennsteiger auch noch einen dritten Treffer verwandelten, erlöste Jonas Ringelhann nach Zuspiel von Oliver Beer zunächst in der 11. Spielminute mit dem ersten Tor für Donau Floorball. Kurz vor der ersten Drittelpause verkürzte Michael Bachmann im Alleingang noch zum 2:3-Pausenstand.

Im zweiten Spielabschnitt dreht die Spielgemeinschaft die Partie und zog zwischenzeitlich bis zu einer 7:4-Führung an den Gästen aus Thüringen vorbei. Während Donau Floorball größtenteils Nervenstärke zeigte, reagierte der FC Rennsteig zunehmend emotionaler. So nahmen daher im weiteren Verlauf auch zwei der Gastspieler wegen Reklamierens auf der Strafbank Platz. Die Überzahl nutze Ingolstadt/Nordheim sogleich noch für ihren achten Torerfolg. Jedoch ließen Sie bis zur Pause auch nochmals einen Alleingang der Rennsteiger zu und trennten sich zur Drittelpause mit einem 8:6-Zwischenstand.

Das letzte Drittel gestalteten die Donau Floorballer mit zwei Zeitstrafen nochmals unnötig spannend. Nachdem die Gegner auf 8:7 verkürzen konnten, hielt die Spielgemeinschaft weiteren Angriffen stand und sicherte sich so den zweiten Heimsieg in Folge.

Die nächsten beiden Wochen stehen für Donau Floorball Ingolstadt/Nordheim Auswärtsspiele gegen den Tabellenvierten aus Halle und Schlusslicht Stuttgart Feuerbach an. (dz)

