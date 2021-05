Donau-Ries

vor 35 Min.

Golf und Tennis: Sportler, die noch spielen dürfen

Plus Einige Sportarten stecken gerade in einer Zwangspause. Einige Ausnahmen aber gibt es, etwa Tennis und Golf. Was auf den Plätzen rund um Donauwörth los ist.

Von Christof Paulus

Rund 24 Meter lang und elf Meter breit ist ein Tennisfeld. Zwei Spieler stehen darauf, meist ganz am Ende je einer Hälfte, dazwischen ein Netz. Eine Maske tragen sie nicht, aber eines haben Tennisspieler schon immer geübt, auch als Corona für die meisten noch nur das spanische Wort für Krone oder eine mexikanische Biermarke war: Abstand halten. Eine Eigenschaft, die für das Tennis in der Pandemie zum Vorteil wird. Während die Zweikampfliebhaber im Fußball oder Handball immer noch weder spielen noch trainieren dürfen, stehen Tennisspieler wieder auf dem Platz. Und vielleicht könnte die Sportart in der Region so durch die Pandemie sogar einen kleinen Vorteil bekommen.

Themen folgen