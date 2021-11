Laufserie in Nordschwaben: Rekord auf der Maurener Kurzstrecke

409 Läuferinnen und Läufer starten bei zweiter Veranstaltung der LG Donau-Ries. Besonders ein junger Harbuger überzeugt.

Andreas Beck von der LG Zusam und Sitta Raas vom TSV Oettingen haben den zweiten Lauf der Laufserie der LG Donau-Ries in Mauren gewonnen. Über die Kurzstrecke setzten sich Luis Rühl vom TSV Harburg und Anna Grasse vom TSV Nördlingen durch.

Bei nur vier Grad Celsius waren am Sonntag insgesamt 409 Läuferinnen und Läufer angetreten. Auf der Strecke durch die Wälder um den Eisbrunn feuerte sie die Trommlergruppe der Stadt- und Jugendkapelle aus Wemding an.

Laufserie der LG Donau-Ries: Andreas Beck und Sitta Raas siegen

Bemerkenswert war die Leistung von Rühl: In 9:45 Minuten lief er Kurzstreckenrekord. Grasse benötigte 11:27 Minuten, Beck und Raas für die 10 Kilometer 34:58 beziehungsweise 42:28 Minuten. Der VSC Donauwörth stellte mit 76 Teilnehmenden die größte Mannschaft, gefolgt vom TSV Harburg.

Alle Ergebnisse sowie die Altersklassenwertungen findet sich auf der Website der LG Donau-Ries. Nächste Station der Serie ist am 21. November am Rieser Sportpark in Nördlingen. (svm)