Donau-Ries

12.11.2021

SG Buchdorf stolpert gegen SG Wolferstadt

Omar Samouwel und der FC Horgau enteilt am Sonntag dem FC Mertingen mit Oliver Dix und holt drei Tore und drei Punkte im Auswärtsspiel. Mertingen trudelt derweil wieder tiefer in den Tabellenkeller und ist nun Vorletzter.

Plus Horgau bestraft einen schwachen Auftritt des FC Mertingen gnadenlos. In der Kreisklasse Nord 1 gibt es eine Überraschung, Wemding siegt klar im Derby.

Die ersten Teams aus der Region Donauwörth gehen an diesem Wochenende in die Winterpause. Für die Bezirksligisten Mertingen und Wörnitzstein stehen aber noch zwei Spiele an - Gelegenheit, die klaren Niederlagen dieser Woche gut zu machen. Spektakuläre Spieler erleben einige Klassen tiefer unter anderem der TSV Monheim und der SV Holzheim.

