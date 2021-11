SV Genderkingen und Co.: Keine Panik bei den Kellerkindern

Plus SVG, BC Huisheim und TSV Monheim kämpfen mit ähnlichen Vorzeichen gegen Abstieg. Wie sie die Situation vor dem Winter bewerten.

Dass man sich auf eine schwere Saison einstellen kann, das war dem SV Genderkingen schon vor dem Start klar. Immerhin das hat man einigen anderen Teams aus der Region voraus, die kurz vor der Winterpause tief im Abstiegskampf stecken. Nur: So hart wie den SVG hat es kaum jemanden bislang erwischt.