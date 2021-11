Donau-Ries

Was die neuen Corona-Regeln für den Sport in Donau-Ries heißen

Um Punkte dürfen am Wochenende in der Halle nur geimpfte Sportlerinnen und Sportler kämpfen, in Bayern gilt 2G. Das ist auch in Donau-Ries zu spüren.

Plus An diesem Wochenende werden einige Sportler in der Region zu Hause bleiben müssen: In den Hallen gelten 2G-Regeln. Was das für Vereine heißt und wie sie damit umgehen

Von Christof Paulus

Wenige Wochen nur schien alles so, als würde auch im Sport alles wieder normal werden. Seit Mitte September stehen in der Region Sportlerinnen und Sportler auch in der Halle wieder auf dem Feld, die Saison im Handball, Tischtennis oder Volleyball hat wieder Fahrt aufgenommen. Doch seit zu Beginn der Woche die Krankenhausampel für Bayern auf Rot sprang, weil zu viele an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen des Freistaats behandelt werden müssen, werden zumindest die Hallensportarten erneut ausgebremst – nachdem vor einem Jahr fast alle Saisons ganz ausfielen. Gespielt oder geturnt werden darf zwar weiterhin – aber unter wohl unvergleichlichen Vorzeichen.

