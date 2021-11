Werner Merle und Eric Salumae werden deutsche Meister

Plus Zwei Donau-Rieser küren sich zu Deutschlands Besten in ihren Disziplinen bei den Schützen. Weitere Top-Plätze kommen hinzu.

Bei den deutschen Meisterschaften im Sportschießen sind vom Schützengau Donau-Ries 29 Schützinnen und Schützen aus 14 Gauvereinen angetreten. An den verschiedenen Austragungsorten Garching-Hochbrück (Block 1 und 2), Collenberg, Hannover und Dortmund kämpften sie um die nationalen Titel. Mit jeweils vier angetretenen Startern stellten hier die Schützenvereine aus Wemding und Mertingen die meisten Teilnehmenden, auf jeweils drei Startende kamen Adler Buchdorf-Baierfeld und die SG Monheim.