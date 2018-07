vor 41 Min.

Donaumünster und Harburg wechseln in andere Ligen Lokalsport

Manuel Fensterer (in Grün) und seine Teamkollegen vom TSV Harburg starten wieder in der Kreisklasse Nord I.

Einige Teams erhalten eine neue sportliche Heimat. Was sich ändert und was das für die Teams bedeutet.

Landkreis Spielleiter Franz Bohmann hat die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Einteilung der Spielgruppen im Fußball-Kreis Donau teilweise wieder geändert. „Aus geografischen und verkehrstechnischen Gründen“ habe es diverse Korrekturen gegeben, teilte er mit.

Der TSV Harburg wechselt die Liga und tauscht mit dem TSV Unterringingen die Plätze. Harburg spielt dadurch wie schon in der Vorsaison wieder in der Kreisklasse Nord I und nicht II.

Auch für den SV Donaumünster-Erlingshofen fällt die Korrektur überaus positiv aus. Ursprünglich war dessen zweite Mannschaft der B-Klasse West vier zugeordnet und hätte lange Strecken zu Auswärtsspielen in Kauf nehmen müssen. Etwa bis nach Röfingen (Kreis Günzburg) oder Landshausen (Kreis Dillingen). „Wir waren über die Einteilung sehr überrascht“, sagt Spartenleiter Thomas Gerstmeier.

Die anderen B-Klassen-Teams aus dem südlichen Kreis Donau-Ries waren allesamt in der B-Klasse Nord und der B-Klasse West III eingeteilt. Dorthin wollte auch der SVDE. „Der Trainer unser zweiten Mannschaft, Fabian Härtl, hat Kontakt mit dem Spielleiter aufgenommen und ihn auf die langen Fahrtwege aufmerksam gemacht“, erklärt Gerstmeier.

Ähnlich wäre es dem TSV Wittislingen (usprünglich B-Klasse West III) ergangen, der zu Auswärtsspielen gegen Oberndorf 2 oder Bäumenheim 2 lange Fahrten gehabt hätte. Nun wurden die beiden Teams getauscht, Donaumünster tritt in der B-Klasse West III an und Wittislingen in der B-Klasse West IV. Eine „super Regelung für beiden Seiten“, findet Gerstmeier.

Dass der SVDE in der kommenden Saison neben dem Bezirksliga-Team überhaupt eine zweite Mannschaft anmeldet, liegt Gerstmeier zufolge an der erhöhten Anzahl von Spielern und daran, dass es immer weniger Reserve-Ligen gibt. „Dass sie in einer Liga mit Aufstiegsmöglichkeit spielen, ist eine größere Motivation für die Jungs. Wir sind überglücklich, dass wir jetzt in der B-Klasse durchstarten können“, sagt der Spartenleiter. Mit Fabian Härtl habe der SVDE einen Trainer gefunden, der aus der eigenen Jugend stammt. Härtl stammt aus Donaumünster, trainierte aber bis zum vergangenen Winter die zweite Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg.

Insgesamt spielen im Kreis Donau 210 Männer-Mannschaften in 15 Gruppen auf vier Spielebenen um Punkte.

So sehen die neuen Spielgruppen im Fußball-Kreis Donau aus – wobei hier nur jene aufgeführt sind, in denen Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg mitspielen:

Kreisklasse Nord I (14 Starter): SpVgg Ederheim, Lauber SV, TSV Oettingen, SV Schwörsheim/Munningen, SV Niederhofen/Ehingen, SG Birkhausen-Munzingen, TSV Harburg, SV Hausen-Schopflohe, Sportclub D.L.P. 2016, TSV Gundelsheim, TSV Wolferstadt, SG Flotzheim-Fünfstetten, TSV Wemding, TSV Monheim

Kreisklasse Nord 2 SV Genderkingen, SV Wortelstetten, TSV Wertingen 2, TSV Unterringingen, SV Eggelstetten, SSV Dillingen, Türk Lauingen, TSV Bäumenheim, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, SV Kicklingen-Fristingen, VfB Oberndorf, TSV Binswangen, BC Schretzheim 2

A-Klasse Nord (14): FC Marxheim-Gansheim, BC Huisheim, FSV Buchdorf, SV Kaisheim, SV Megesheim, TSV Mönchsdeggingen, SV Großsorheim, SpVgg Minderoffingen, SV Wechingen, FSG Mündling-Sulzdorf, SC Nähermemmingen-Baldingen, TSV Möttingen II, Eintracht T.R.B., SC Wallerstein. Die A-Klasse West 3 spielt ebenfalls mit 14 Mannschaften, unter anderen mit dem TSV Ebermergen, dem SC Tapfheim, dem TSV Bissingen und dem SV Wörnitzstein-Berg II.

A-Klasse West III (14): SG Lutzingen, SV Kicklingen-Fristingen, FC Donauried, SV Roggden, SV Donaualtheim, TSV Ebermergen, SSV Steinheim, SC Tapfheim, SC Mörslingen, FC Osterbuch, VfL Zusamaltheim, TSV Bissingen, SV Villenbach, SV Wörnitzstein-Berg

B-Klasse Nord (14): SV Mauren, SV Grosselfingen, TKSV Donauwörth, Fatih Spor Bäumenheim, FC Zirgesheim, FSV Utzwingen, SpVgg Daiting, Sportclub D.L.P. 2016 II, SV Otting, SV Holzkirchen II, FSV Flotzheim II, FC Nordries, SC Athletik Nördlingen, SV Amerdingen.

B-Klasse West 3 (14): TSV Mödingen/Finningen, SV Donaumünster-Erlingshofen 2, TSV Binswangen 2, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen, TSV Wittislingen, SC Unterliezheim, SpVgg Riedlingen II, BSC Unterglauheim, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 2, FC Mertingen II, VfB Oberndorf II, TSV Bäumenheim II, SV Genderkingen II, SV Eggelstetten II. (sut, zg)

