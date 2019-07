vor 40 Min.

Donaumünsters Damen weiter im Höhenflug

Leoni Ebermayer ist bis jetzt in allen fünf Punktspielen der SVDE-Juniorinnen im Einzel ungeschlagen.

Auch aus Nordendorf nimmt der SVDE die Punkte mit. In dieser Begegnung gibt eine 14-Jährige ihr Debüt

Weiterhin im Höhenflug befinden sich die Tennisdamen des SVDE. In Nordendorf fuhren sie den vierten Saisonsieg ein. Erneut waren alle sieben Jugendmannschaften im Einsatz, doch lediglich die Zweite Juniorinnenmannschaft konnte ihr Spiel erfolgreich gestalten.

Bei der Kleinfeld-Mannschaft war die SpVgg Riedlingen zu Gast. Das Hockey-Spiel endete Unentschieden. Lauf- und Wurfstaffel gingen an die Gäste, die Geschicklichkeitsstaffel an die Heimmannschaft. Die Einzel gestaltete der SVDE ausgeglichen. Sophie Schmautz und Oscar Götz gewannen ihre Einzel, Benedikt Köhler und Sophie Dietl verloren. In den Doppeln sollte kein weiterer Erfolg mehr gelingen.

Die Midcourt-Mannschaft musste zwei weitere Niederlagen einstecken. Beim TC Lauingen hatte die rein aus Mädchen bestehende Mannschaft im Motorikteil keine Chance. Auch in den Einzeln sprang kein Sieg heraus. Belohnt für ihren Kampf wurden die Mädels mit zwei Doppelsiegen. Clara Braun/Lena Gerstmair und Paula Kollmann/Anna Wittmann sicherten die Punkte zum 4:16-Endstand. Gegen den TC Dillingen punkteten Anna Wittmann und Clara Braun für den SVDE im Einzel. Im Doppel setzten sich Lena Gerstmair/Clara Braun durch. Aber auch hier konnte im Motorikteil nur einmal gepunktet werden: Endstand 8:12.

Die Zweite Midcourt-Mannschaft musste sich dem TC Wertingen mit 4:6 geschlagen geben. Im Motorikteil war nichts zu holen. In den Einzeln gewann Tonio Stirnweiß. Finn Fass, Maximilian Beck und Melina Konle unterlagen. In den Doppeln punktete Maximilian Beck mit Tonio Stirnweiß. Im Spiel beim TC Nördlingen gab es keinen Punkt. Finn Fass, Tonio Stirnweiß, Melina Konle und Benedikt Köhler kämpften tapfer, verloren am Ende mit 0:20.

Auch die Mädchenmannschaft verlor trotz großem Einsatz. Frida Götz siegte klar, während Sophia Wunderle, Hannah Kollmann und Sara Götz verloren. Beide Doppel waren spannend, am Ende behielten jedoch die Gäste die Oberhand.

Eine unglückliche Niederlage kassierten die Junioren 18. Gegen Stadtbergen siegten Lasse Fass (1) und Yannik Baur (2), während Philipp Woderschek und Valentin Raab verloren. Mit 2:2 ging es in die Doppel. Baur/Woderschek unterlagen in zwei Sätzen, Fass/Raab mussten sich im Match-Tiebreak mit 5:10 geschlagen geben.

Endlich ihren ersten Sieg verbuchten die Juniorinnen II in Westendorf. Antonia Rieser (1) Noemi Ebermayer (2) und Elli Wagner (4) holten mit Zwei-Satz-Siegen einen beruhigenden Vorsprung heraus. Sarah Baur unterlag im Match-Tiebreak. Die Doppel waren eine klare Angelegenheit, sodass am Ende ein 5:1-Erfolg zu Buche stand.

Gegen den Tabellenführer aus Welden kassierten die Juniorinnen 1 eine 1:5-Niederlage. Nur Leoni Ebermayer (4), die im Einzel immer noch ungeschlagen ist, gestaltete ihr Spiel erfolgreich. Leonie Rieser, Laura Gröbl und Luisa Wagner verloren in zwei Sätzen. Auch im Doppel gab es nichts mehr zu holen.

Einen weiteren Sieg holten die Damen. Einzelsiege von Denise Endres, Christine Ehnle, Uschi Schneider-Rieser und Ruth Endres machten in Nordendorf die 4:2-Führung perfekt. Ihr erstes Punktspiel bei den Damen machte Antonia Rieser, die mit ihren 14 Jahren aufgrund des LK-Rankings auf Position eins spielen musste. Sie unterlag ebenso wie Judith Eigen. An der Seite von Denise Endres gelang Rieser im Doppel ein Erfolg im Match-Tiebreak. Schneider-Rieser/Kleinle konnten das Ergebnis noch weiter ausbauen, während Eigen/Ehnle unterlagen: Endstand 3:6. (svde)

