Bezirksliga-Derby wird zum Fußball-Höhepunkt

Plus In Donauwörth treffen der SV Wörnitzstein-Berg und der FC Mertingen aufeinander. Für den SVW spricht die Form, für Mertingen das Hinspiel-Ergebnis.

Zum Auftakt der Rückrunde treffen am heutigen Samstag (14 Uhr) die einzigen beiden Vertreter aus der Region Donauwörth in der Bezirksliga Nord aufeinander. Der SV Wörnitzstein-Berg empfängt im Donauwörther Stauferpark den FC Mertingen. Im Hinspiel setzten sich die Schützlinge von Bernhard Schuster durch Tore von Tobias Mauch, Stefan Spingler und Sven Rotzer mit 3:0 durch. „Wir haben gezeigt, dass wir sie schlagen können, und müssen die Überzeugung haben, dass wir das nochmals schaffen“, erklärt Mertingens Spielertrainer.