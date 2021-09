Donauwoerth

06:25 Uhr

Die Tischtennis-Spieler sind zurück an der Platte

Die neue Tischtennis-Saison startet. Hier ist Vanessa Gail von der SpVgg Riedlingen im Jahr 2018, noch vor der Corona-Pandemie, am Ball.

Plus Die Saison 2021/22 im Tischtennis steht in den Startlöchern. Die Vorfreude in der Region Donauwörth ist groß – aber auch noch Frust da.

Von Julian Pilz

Nachdem die Bayerische Staatsregierung im Sommer grünes Licht für den Amateursport gab, starteten bereits einige Sportverbände in die reguläre Saison. Ab dem kommenden Wochenende feiert auch das Tischtennis in Bayern nach fast einem Jahr pandemiebedingter Wettkampfpause in breiter Fläche seine Rückkehr. Nach zwei unvollendeten Spielzeiten soll der dritte Anlauf endlich wieder gelingen.

