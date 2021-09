Nach Herzattacke in der Kreisliga: Wie Erste Hilfe geregelt sein muss

Plus Die dramatischen Ereignissen in der Kreisliga, wirft die Frage auf, wie im Amateurfußball notfalls schnell Rettung vor Ort ist. Der Bayerische Fußballverband erläutert.

Nach dem Herzstillstand eines Schiedsrichters beim Spiel der SG Buchdorf rückt die medizinische Versorgung auf den Sportplätzen in den Blickpunkt. Der Bayerische Fußballverband gibt Auskunft, welche Vorschriften auf den Sportplätzen des Landes bestehen.