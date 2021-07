Donauwörth/Rain

09:30 Uhr

Wer holt sich den EM-Pokal? Das sagen Fans aus der Region

Plus Am Sonntag steigt das Finale der Europameisterschaft. Was ein Engländer aus Donauwörth und ein Kicker des TSV Rain, der italienische Wurzeln hat, tippen.

Von Fabian Kapfer

Die größte Fußball-Europameisterschaft, die es bisher gegeben hat, geht zu Ende. Die 51. und letzte Partie steigt am Sonntag um 21 Uhr zwischen England und Italien im Wembley-Stadion in London.

Die größte Fußball-Europameisterschaft, die es bisher gegeben hat, geht zu Ende. Die 51. und letzte Partie steigt am Sonntag um 21 Uhr zwischen England und Italien im Wembley-Stadion in London.

