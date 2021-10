Riedlingen hält im Spitzenspiel Platz 1

Plus SVW und FCM gewinnen und schießen vier Tore, wenn auch höchst unterschiedlich. Währenddessen stehen Rain II und Riedlingen vorne. Wemding holt einen Derbysieg.

Der FC Mertingen hatte zuletzt einen Aufwärtstrend, während Wörnitzstein zwei schmerzhafte Niederlagen einstecken musste. Zum Wohle beider gelang es einem Team, den Trend aufrecht zu erhalten und dem anderen, ihn zu brechen. Riedlingen setzt sich währenddessen gegen den besten Verfolger durch, zwei abwechslungsreiche Partien und einen Spielausfall gibt es in der Kreisklasse Neuburg.