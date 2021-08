Donauwoerth

13:53 Uhr

Sibylle Lutzkat steht schon ein halbes Jahrhundert am Netz

Sibylle Lutzkat damals und (fast) heute: Schwarz-weiß ist sie in einer Partie im Jahr 1975 zu sehen, in Farbe im Jahr 2018. An Elan und Wille hat sich augenscheinlich nichts geändert – und auch die Sonnenbrille bleibt unverzichtbar.

Plus Hinter Sibylle Lutzkat liegt die erste Saison seit 50 Jahren ohne ihr Liga-Team. Beim TC Donauwörth hat sie „alles erlebt“. Meister wurde sie 2021 trotzdem.

Von Christof Paulus

Sibylle Lutzkats gesammelte Werke liegen vor ihr, zumindest ein Teil davon. Sie hebt die Klappe ihres prall gefüllten Ordners an, die Jahreszahl „1977“ und Schwarz-Weiß-Bilder blitzen hervor. Es sind Erinnerungen und Dokumente aus dem vergangenen Jahrtausend, Zeitungsberichte auf Papppapier geklebt, die Meldungen über ihre Juniorentitel als schwäbische und nordschwäbische Meisterin von 1977 sind bei weitem nicht die ältesten in dem privaten Sammelband. Bis 2019 war Lutzkat immer Stammspielerin für eines der Damen-Teams des TC Donauwörth, 2020 zwang die Corona-Pandemie den Ligabetrieb im Tennis in die Knie, heuer sind die Spielerinnen und Spieler wieder aufs Feld zurückgekehrt. Nur Lutzkats Team, die Seniorinnen des TC Donauwörth, haben nicht mehr gemeldet. Den Schläger an den Nagel gehängt hat sie aber nicht – sondern sich sogar noch einen Meistertitel gesichert, gegen Gegnerinnen, die teils über 30 Jahre jünger sind als sie.

