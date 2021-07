Donauwörth

16.07.2021

Sport-Gala 2021: Schadko und Maier sind Donauwörths Beste

Plus Nach über zwei Jahren steigt wieder die Donauwörther Sport-Gala. Ausnahmsweise dürfen zwei Sportler jubeln, auch der Austragungsort ist ungewöhnlich.

Von Christof Paulus

Das Wetter ist immer ein Thema. Oft aus Verlegenheit. Manchmal, wie am Freitag im Stauferpark, ist es aber ein Wichtiges. Die Anlage ist Schauplatz der Donauwörther Sport-Gala, die heuer zum ersten Mal seit fast zweieinhalb Jahren stattgefunden hat. Und anders als sonst nicht in der benachbarten Neudegger-Sporthalle, sondern im Stadion. Der Grund dafür ist klar: Die Corona-Pandemie und das verringerte Infektionsrisiko im Freien. Monatelang versuchten die Organisatoren der Stadt, das Kamel Sport-Gala durchs Nadelöhr zu bekommen, begrenzt durch Pandemie und Wetter – um es am Freitag ganz entspannt hindurchsteigen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen