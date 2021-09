Donauwörth

16:35 Uhr

VSC Baskets starten in die Bayernliga

Plus Der VSC Donauwörth startet nach dem Aufstieg eine Liga höher. In der Bayernliga will das Team bestehen, hat jedoch nicht nur sportliche Aufgaben. Die Vorbereitung macht Mut.

Von Julian Pilz

Drei Monate ist es her, dass den VSC Baskets die Rückkehr in die Bayernliga gelungen ist. In eigener Halle spielte das Team von Trainer Lars Kobusch eine vom Bayerischen Basketball-Verband improvisierte Aufstiegsrunde, musste noch eine Extrarunde drehen, um dann mit einem 68:53 im entscheidenden Spiel gegen Würzburg doch aufzusteigen. Mit dem nun bevorstehenden Start der neuen Basketball-Saison im bayerischen Amateurfußball gehört der Erfolg nun der Vergangenheit an – und die Donauwörther Basketballer müssen sich neu beweisen. Am kommenden Wochenende reisen sie nach Schrobenhausen zu den Green Devils. Die Vorfreude ist groß – und zu tun gibt es einiges.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen