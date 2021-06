EM: Wie Fans in der Region mitfiebern können

EM-Vorfreude ist im Landkreis bereits zu spüren. Was Fans und Experten aus der Region tippen und wo man die Spiele zusammen sehen kann.

Schon bald bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft. Bereits am Wochenende startet das Turnier in elf europäischen Städten von Rom bis Baku, das wegen der Corona-Pandemie statt 2020 ein Jahr später stattfindet. So überrascht es nicht, dass die Spiele unter besonderen Vorzeichen stehen. Wir geben einen Überblick mit den wichtigsten Informationen für Fans in der Region.

Welche Corona-Regeln gelten zur EM im Landkreis?

Wie groß die Begeisterung sein wird, hängt heuer nicht nur vom Auftreten der deutschen Mannschaft ab. Bei Redaktionsschluss war es für Wirte im Landkreis erlaubt, ohne Tests Gäste im Innen- und Außenbereich zu bewirten, die Spiele auf Fernseher oder Leinwand zu übertragen sei kein Problem, teilt die Polizei mit. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Dicht gedrängte Menschenmengen oder Stehplätze in Bars darf es demnach nicht geben, Gäste brauchen einen festen Sitzplatz. Auch öffentliche Veranstaltungen sind nach Stand Freitag erlaubt, wenn unter freiem Himmel nicht mehr als 100 und in geschlossenen Räumen nicht mehr als 50 Personen teilnehmen. Die Regeln würden sich allerdings ab Montag verschärfen – sollte die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag über dem Wert von 50 liegen. Dann wären im Freien nur noch 50 und drinnen nur noch 25 Personen bei den Veranstaltungen zugelassen. Zudem bräuchten die Teilnehmer einen Testnachweis. Und auch Gastronomen müssten sich auf schärfere Regeln einstellen. Denn statt zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürften sich dann nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Diese Regel gilt auch für Verabredungen im privaten Bereich. Zusätzlich bräuchten Gäste in der Gastronomie aus mehreren Hausständen einen negativen Test.

Wo kann man die Spiele sehen?

Sowohl Fans als auch Wirte hoffen also vor dem Wochenende darauf, dass die Zahlen wieder unter die 50er-Schwelle fallen. Denn Angebote zum Schauen in kleinen Gruppen gibt es einige. Die Red Wood Cats etwa, FC-Bayern-Fanklub aus Otting, planen unter anderem, die Spiele der deutschen Mannschaft auf einer Leinwand an ihrem Vereinsheim zu übertragen, sagt Vereinschef Erhard Witt. Das Landratsamt habe die Örtlichkeit bereits inspiziert und einen Ausschank erlaubt. Anmeldungen für die ersten Spiele gebe es schon. Und auch in einigen Donauwörther Gaststätten werden die Spiele gezeigt. Die Restaurants Raffaelo und Buena Vista oder das Café La Kami etwa werden Übertragungen anbieten, bei ihnen sollen die Spiele nebenher laufen, die Gastronomie im Vordergrund stehen. Wie Katja Heinrich sagt, Inhaberin im La Kami, sei das eine spontane Entscheidung gewesen.

Was sagen Fußballer aus der Region?

Hört man sich bei den Fußballern in der Region um, trauen viele dem deutschen Team trotz des desaströsen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 ein gutes Turnier zu. Dominik Haußner, Trainer der Regionalliga-Mannschaft des TSV Rain, sieht die Mannschaft durchaus im Finale – wenn sie die Vorrunde übersteht. Dort warten mit Portugal und Frankreich aber bereits zwei schwere Gegner. „Ich hoffe, dass die Mannschaft wieder so geschlossen auftritt wie früher“, sagt er. Auch Harry Seubert, Vorstandsmitglied bei der SpVgg Altisheim-Leitheim, traut der Mannschaft eine gute Rolle zu. „Wir haben nun mal Manuel Neuer im Tor, der holt die Kohlen aus dem Feuer“, sagt er. Bayern-Fan Witt hofft, dass Deutschland es nach enttäuschenden Spielen wieder schafft, eine Euphorie zu entfachen. Sein Favorit: Weltmeister Frankreich um Superstar Kylian Mbappé.

Wer vertritt die Region beim Turnier?

So nah wie in diesem Jahr kam die EM der Region schon seit über 30 Jahren nicht mehr. Im rund eine Stunde entfernten München werden die drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und eine Viertelfinalpartie stattfinden. Auf den 75.000 Plätzen sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur 14.000 Zuschauer zugelassen, darunter auch einige Fans aus Nordschwaben. Zwei Mitglieder der Red Wood Cats etwa haben Karten für Spiele erhalten, sagt Witt. Ein EM-Spiel in München fand zuletzt 1988 statt, es war das Finale des Turniers in Deutschland. Auch das nur rund zwei Stunden entfernte Stuttgart war damals Austragungsort. Ähnlich kurze Anfahrtswege gab es zwischenzeitlich nur 2008, als unter anderem Salzburg und Innsbruck Spielorte in Österreich waren. Die EM-Historie der deutschen Mannschaft ist indes eng mit dem Landkreis verbunden: Der Nördlinger Gerd Müller trug 1972 entscheidend zum Titelgewinn der DFB-Elf bei. Im Finale gegen die Sowjetunion erzielte er für die womöglich beste deutsche Mannschaft aller Zeiten zwei Tore.

