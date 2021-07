SV Wörnitzstein/Berg zieht ins Kreispokal-Finale ein

Plus Die Fußballer des SV Wörnitzstein/Berg gewinnen in Reimlingen souverän. Wer im Finale auf den Bezirksliga-Aufsteiger wartet.

Der SV Wörnitzstein/Berg hat das Halbfinale des Fußball-Kreispokals 2020/21 beim FSV Reimlingen souverän für sich entschieden. Der Bezirksliga-Aufsteiger gewann mit 3:0 (2:0) beim Kreisligisten und qualifizierte sich für das Endspiel.