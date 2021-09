Sein Einsatz auf dem Mäher wird belohnt

Plus Der BFV ehrt Männer und Frauen für ihr Ehrenamt. So wie den Zirgesheimer Herbert Breuer: Auf seinem Sportplatz gibt es nach zwei Jahren wieder Spiele.

Natürlich hat Herbert Breuer sich das angeschaut, wie die F-Jugend des FC Zirgesheim gegen den TSV Bäumenheim gespielt hat. Zwei Jahre war es nun her, dass der Verein kein Team mehr im Spielbetrieb stellen konnte. Ein Sportplatz ohne Fußballspiele wurde die Anlage im Donauwörther Stadtteil damals. Doch auch ohne Platzwart? Nicht mit Herbert Breuer. Der 79-Jährige ist seit 50 Jahren Mitglied im FCZ, vor fast 20 Jahren übernahm er die Rasenpflege. „Auch wenn keine Spiele sind, muss man auf dem Platz etwas machen“, sagt er. „Sonst kommt man irgendwann nicht mehr hinterher.“ Und spätestens an diesem Wochenende, da hat sich Breuers Einsatz endgültig gelohnt.