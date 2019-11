vor 54 Min.

Donauwörth siegt ohne Probleme

VSC lässt Langweid III mit 8:2 fast keine Chance

Gegen die mit großen Personalproblemen kämpfende dritte Mannschaft des TTC Langweid holten die Tischtennis-Spielerinnen des VSC Donauwörth einen weiteren souveränen Bezirksoberliga-Sieg. Beim 8:2-Erfolg ließen die auf Tabellenplatz zwei stehenden Donauwörtherinnen den im hinteren Tabellendrittel platzierten Langweiderinnen keine Chance.

Zu Spielbeginn verloren Langer/Schneller-Wirth nach 2:0-Führung zunächst etwas unglücklich den dritten Satz, fanden anschließend aber nicht mehr in die Partie und gaben den Punkt ab.

Kein Problem hatten Olthues/Kampfinger mit dem jedoch deutlich schwächeren Doppel der beiden Ersatzspielerinnen. Petra Olthues unterlag danach in fünf ausgeglichenen Sätzen äußerst knapp Nachwuchsspielerin Kaps, was die letzte Ausbeute der Gäste bleiben sollte. Alle anderen Partien gingen in drei meist klaren Sätzen an den VSC Donauwörth.

Die Donauwörtherinnen stehen damit weiterhin auf dem zweiten Rang der Bezirksoberliga mit 12:2 Punkten hinter der verlustpunktfreien TSG Thannhausen II. (ttd)

