vor 20 Min.

Donauwörth startet eindrucksvoll

Petra Olthues vom VSC Donauwörth konnte ihren 0:2-Rückstand im Einzel noch in einen Sieg drehen.

VSC holt souveränen 8:3-Sieg in der Bezirksoberliga gegen Mindelzell

Mit einem eindrucksvollen 8:3-Sieg beim SV Mindelzell startete das Tischtennis-Damenteam des VSC Donauwörth in die neue Saison in der Bezirksoberliga. Da die Einheimischen bereits zwei Siege vorzuweisen hatten, waren die Donauwörtherinnen gespannt, wie sie sich in ihrer ersten Partie schlagen würden.

Und es lief richtig gut. Beide Doppel gingen über vier ausgeglichene Sätze und endeten mit Sieg für Olthues/Schneller-Wirth und Niederlage für Gritzner/Kampfinger. Dann kam Andrea Gritzner nur zu einem Satzgewinn gegen die etwas unorthodox spielende Glink, gleichzeitig ließ Petra Olthues Hofbauer keine Chance. Spielentscheidend war das stark aufspielende hintere VSC-Paarkreuz. Mannschaftsführerin Christine Kampfinger behielt gegen Prösel in den entscheidenden Situationen die Ruhe und setzte sich 3:1 durch. Auch Kerstin Schneller-Wirth ließ sich gegen Kerler von einem deutlichen 2:11 zum 1:2-Satzrückstand nicht entmutigen und gewann noch im Entscheidungssatz.

Völlig unnötig geriet Petra Olthues gegen Glink 0:2 in Rückstand, spielte dann aber sehr konzentriert und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Gar nicht ins Spiel fand Andrea Gritzner, die sich grundsätzlich mit dem späten Spielbeginn nicht anfreunden kann, und so musste sie auch ihr zweites Einzel abgeben. Nun kam wieder das hintere Paarkreuz dran und Kerstin Schneller-Wirth lag prompt 0:2 hinten, doch sie bewies einmal mehr Kampfgeist und holte sich die nächsten drei Sätze mit jeweils zwei Punkten Vorsprung. Gleichzeitig erspielte auch Christine Kampfinger mit starker Leistung ihren zweiten Einzelsieg. Petra Olthues ließ es sich nicht nehmen gegen die schon entnervte Prösel souverän den Siegpunkt einzuspielen.

Bereits nächsten Freitag steht die nächste Fahrt nach Mindelzell an, dann zum Pokalspiel in der ersten Runde des Bezirkspokals. (ttd)

