vor 58 Min.

Donauwörth überwintert auf Abstiegsrang

Der VSC erreicht gegen Konkurrent Unteres Zusamtal nur ein Remis

Von Reinhold Waber

Haben sie nun einen Punkt gewonnen oder einen Punkt verloren? Diese Frage stellte sich den sechs Mannen vom VSC Donauwörth nach dem Match mit dem unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Erhalt der Herren Bezirksklasse A TTF Unteres Zusamtal, gegen den es am Ende nur ein Remis gab.

Und zu allem Überfluss holte der TV Lauingen bei Nachbar TV Dillingen IV ebenfalls einen Zähler, sodass der VSC Donauwörth die Feiertage auf einem Abstiegsplatz begeht.

Das Duell der Verfolger des souveränen Tabellenführers Athletik Nördlingen entschied der TSV Wemding klar für sich, Gegner TTC Auchsesheim musste sogar den TSV Rain II vorbeiziehen lassen. Nichts Neues hingegen von Rain III in der Bezirksklasse C Nord: Das Schlusslicht verlor auch gegen Ebermergen deutlich 1:9, und Besserung dürfte zum Vorrundenschluss ausgerechnet gegen Spitzenreiter TSV Wemding II (9:1-Sieger gegen Fünfstetten) kaum zu erwarten sein. Ähnlich trostlos die Lage von Nachbar VfB Oberndorf II in der Südgruppe, der dem Tabellenzweiten SpVgg Riedlingen unterlag. Ein Lebenszeichen sendete in der Bezirksklasse D der BC Huisheim mit dem ersten Punktgewinn gegen den TSV Ebermergen II.

In der Dreier-Liga sicherte sich der TSV Bäumenheim II ebenso sicher die Halbzeitmeisterschaft wie der TTC Auchsesheim in der Jungen Bezirksklasse A, der zudem von der Punkteteilung der Verfolger SSV Höchstädt 2 und FC Gundelfingen profitierte.

Themen folgen